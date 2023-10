Tras excesos de Cisneros, AMLO critica promoción para gubernatura de Veracruz

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró su llamado a los aspirantes morenistas a la candidatura por la gubernatura de Veracruz para que eviten saturar espacios públicos con publicidad, destacando que esta práctica es "pura hipocresía" y equiparable a promocionar "productos chatarra" en el mercado.

Al ser cuestionado sobre un evento en Omealca, donde se colocó propaganda del exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, a pesar de lo organizó el exdelegado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el mandatario federal subrayó la ilegalidad de estas acciones y expresó su descontento con la publicidad excesiva en espacios públicos.

Afirmó que estas prácticas no generan simpatía popular y que el apoyo de la gente se gana con la honestidad y el trabajo.

El presidente AMLO sugirió que estas costumbres son impulsadas por publicistas tanto nacionales como internacionales, quienes han utilizado la imagen y la estética para promocionar a políticos. Hizo hincapié en que aparecer en vallas publicitarias con una imagen estilizada y atractiva es una fachada, y que estas tácticas son una forma de hipocresía y falsedad.

"Eso es ilegal, pero, además, ya lo hemos dicho aquí. Es contraproducente toda esa publicidad no le gusta a la gente, no se obtienen así simpatías. El pueblo apoya cuando un dirigente, cuando un servidor público es honesto, es trabajador (...).

"Aparecer en espectaculares, guapa, guapo, maquillados, bien arreglados; les quitan como diez años. Si tienen cuarenta parecen como de veinte o veinticinco, si tienen setenta parecen como de cuarenta y cinco o cincuenta y la risa y todo eso pura hipocresía, todo eso es fingido", opinó.

HAY QUE TRABAJAR

En relación con las campañas de desprestigio, López Obrador señaló que estas prácticas no funcionan, incluso recordando la campaña en su contra que lo etiquetó como un "peligro para México." Advirtió a los aspirantes a candidaturas no involucrarse en este tipo de estrategias, ya que resultan contraproducentes y alienan a la gente.

El presidente enfatizó que, para ganarse la confianza de la población, es necesario trabajar incansablemente por el bienestar del pueblo, lo que requiere un esfuerzo constante y genuino. La excesiva publicidad en espacios públicos, según AMLO, ha perdido su efectividad y se ha convertido en una estrategia obsoleta que no resuena con la sociedad.

"Una recomendación respetuosa es que no se metan a eso porque les sale contraproducente cuando la gente ve muchos carteles así, que invaden, inundan, ni los ven, ni los toman en cuenta, eso es publicidad, es como querer meter al mercado un producto chatarra y engañar, entonces ya no funciona eso de modo que ya no se puede".