¿Tienes de 18 años en adelante? Ya puedes registrarte para la vacuna vs COVID

"A partir de hoy, si usted tiene 18 años de edad o más, regístrese si no lo ha hecho, para que pueda ser vacunada o vacunado", exhortó.

Al dar el reporte semanal sobre salud, el funcionario federal recordó que, al igual que los demás sectores de la población, los jóvenes mayores de 18 años realizarán su pre-registro en portal: mivacuna.gob.mx, el cual les llevará menos de 3 minutos.

Los datos para el pre- registro son CURP entidad federativa, municipio, teléfonos de contacto y correo electrónico y si se desea el código postal.

López Gatell reiteró que el registro para la vacunación contra el coronavirus no un programa de citas, que se reflejará en una fecha específica para que les sea aplicada la dosis, sino es un mecanismo para ayudar a las autoridades sanitarias a planear el proceso de vacunación.

"El momento específico en que se le llame a cada persona para ser vacunada dependerá de la operación de la unidad local de vacunación, como ha venido ocurriendo desde que empezó el programa".

El epidemiólogo subrayó que las personas que están por cumplir 18 años a finales del año no podrán registrarse en este momento, debido a que las vacunas contra el Covid-19 no están autorizadas para uso en menores de edad.

Respecto a la prohibición de consumo de alcohol después de ser vacunados, factor que pudiera orillar a los jóvenes a desertar, el subsecretario dijo que no ha sido un "tema su sonado, pero no hay una prohibición para tener actividades convencionales, consumo moderado de alcohol, por ejemplo, entonces no debería ser un problema".

