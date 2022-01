Sugiere AMLO a Reyes Magos no traer aparatos electrónicos

A unas horas de que lleguen Los Reyes Magos a los hogares mexicanos , el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estos emblemáticos personajes ya no quieren entregar videojuegos ni aparatos electrónicos .

Reveló que lo que su hijo menor, Jesús Ernesto, pedirá en su "cartita":

"En el caso de Jesús que todavía está para Reyes Magos, como muchos otros ya se dan cuenta, en la lista para Reyes Magos, es más para las cartitas, ropa, zapato, más ropa y zapato", dijo.

Noticia Relacionada Por cumplir con lista de juguetes gastan Reyes Magos de 600 hasta 10 mil pesos

Como ya lo había externado, antes de que concluyera el 2021, el titular del Ejecutivo Federal dijo que tiene tres deseos: salud para todos, mantener los valores culturales y espirituales y que se practique el amor al próximo.

"Deseo de nuevo año, primero salud, tenemos que agradecer que esta nueva variante, aunque es muy contagiosa no está resultando de mucha gravedad, eso es lo primero la salud no sólo para enfrentar esta variante, sino la salud, que todos estemos sanos, que tengamos salud todos los mexicanos porque no queremos que nadie este hospitalizado ni enfermo.

Lo segundo es que sigamos manteniendo nuestros valores, culturales espirituales y lo tercero, que sigamos siendo buenos y fraternos que practiquemos el amor al próximo".

Para concluir La Mañanera, el político tabasqueño deseó que siga prevaleciendo esta bella tradición y "mucho amor para todos los niños, no se puede vivir sin una creencia".