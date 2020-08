Suárez Del Real y Miguel Navarro dan positivo a COVID-19; Sheinbaum se aísla

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, dio positivo a COVID-19.

"Les informo que he dado positivo a la prueba de COVID-19. Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones.

Sigo al frente de todas mis funciones desde casa", indicó en su cuenta de Twitter.

Suárez del Real tiene menos de un mes desempeñando este cargo. Anteriormente, fungió como titular de la Secretaría de Cultura capitalina.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Miguel Ángel Navarro, también dio positivo a COVID-19, por lo que recupera en su casa desde que inició con los síntomas.

"He sido diagnosticado con #COVID19. Es por ello que con mucha responsabilidad permanezco resguardado en casa desde el primer síntoma, esperando superarla lo más pronto posible", indicó en su cuenta de Twitter.

A través de su cuenta de Facebook publicó un video en el que agradeció a sus seguidores sus muestras de afecto y brindó más detalles sobre su estado de salud.

Sheinbaum se aísla

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que estuvo con José Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno de la capital, quien dio positivo a COVID-19, por lo que se aislará y realizará una prueba de la enfermedad.

"De acuerdo con protocolo me quedaré en casa los próximos días, hasta volver a aplicarme la prueba. Estoy en perfectas condiciones y atendiendo todo a distancia", indicó Sheinbaum en su cuenta de Twitter.

La jefa capitalina agregó que se conectará a su habitual conferencia este lunes.

Con información de El Financiero