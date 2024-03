Starbucks niega vínculos con Xóchitl Gálvez: "No promovemos partidos políticos"

En medio de la efervescencia política rumbo a las elecciones presidenciales, la reconocida cadena de cafeterías Starbucks ha salido al paso de una polémica que involucra a la candidata Xóchitl Gálvez. La marca ha negado rotundamente cualquier asociación con la política mexicana, refutando la circulación de vasos que ostentan el nombre de la candidata presidencial.

Xochitl Gálvez vaso Starbucks

Xóchitl Gálvez, quien busca afanosamente ganar terreno en la contienda electoral, se ha visto envuelta en diversas situaciones que no han favorecido su imagen pública. Recientemente, la candidata alardeó sobre una supuesta canción dedicada a ella por parte del grupo Molotov durante su campaña para el gobierno de Hidalgo. Sin embargo, la banda musical rápidamente desmintió tales afirmaciones y advirtió de posibles acciones legales contra cualquier político que utilice sus canciones sin autorización y con propósitos electorales.

Starbucks Niega Vínculos con Xóchitl Gálvez

Starbucks ha aclarado que los vasos que circulan con el nombre de Xóchitl Gálvez no han sido producidos por la empresa. Esta declaración se suma a la postura de la cadena de no involucrarse en asuntos políticos ni respaldar a ningún partido político o candidato.

La firma ha reiterado su compromiso con la neutralidad en cuestiones políticas y su enfoque en brindar servicios de calidad a sus clientes.

Xóchitl Gálvez pide a la gente poner su nombre a tu vaso

La candidata presidencial Xóchitl Gálvez a buscado promover su nombre de manera inusual: ¡a través de los vasos de café! En los últimos días, se han viralizado imágenes de vasos de la marca Starbucks con el nombre de la política impreso, lo que llevó a Gálvez a animar a la gente a pedir su bebida personalizada con su nombre y compartirlo en redes sociales con el hashtag #CaféSinMiedo.

¿Les late que desde ahora pidamos nuestro #CaféSinMiedo y con mucho amor?



Pídelo con una X, un corazón o mi nombre, así más gente nos verá.



Sube tu foto y etiquétame. ?? pic.twitter.com/zVxduWBrgT — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 19, 2024

Sin embargo, la famosa cadena de café, Starbucks, ha aclarado que no está asociada con la campaña de Xóchitl Gálvez ni con ningún partido político. En un comunicado, la empresa afirmó que respeta los diversos puntos de vista de sus colaboradores y clientes, pero que los diseños de los vasos que circulan en redes sociales no son originarios de Starbucks. Enfatizaron que no promueven ningún partido político y se mantienen al margen de las campañas electorales.

Starbucks no promueve partidos políticos. Respetamos los diversos puntos de vista de nuestros partners (colaboradores) y clientes. Los diseños de los vasos que circulan en redes sociales no se originaron en Starbucks. — Starbucks México (@StarbucksMex) March 19, 2024

Este deslinde por parte de Starbucks podría significar un revés para la estrategia de Xóchitl Gálvez de utilizar los productos de la marca para promover su imagen en la contienda electoral.

La candidata no ha respondido aún a este desmentido por parte de la empresa de café, mientras que en redes sociales la discusión sobre la legitimidad y la ética de esta estrategia continúa en aumento.