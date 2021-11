Soy responsable pero no culpable: AMLO sobre inundación en Tula

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo si bien es responsable de la de la inundación en Tula , Hidalgo, que cobró la vida de 14 pacientes del Hospital General de Zona No. 5 del IMSS, no es culpable de la tragedia del pasado 6 de septiembre.

"Sí, claro. Soy responsable, aunque no soy culpable", respondió a un cuestionamiento de la prensa.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, el primer mandatario argumentó que de acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), lo que originó está inundación se debió las a las fuertes lluvias que se registraron en la entidad.

Se le insistió en que de acuerdo a una investigación periodística hubo una presunta ineficiencia del Túnel Emisor Oriente y de la ampliación del río Tula para permitir el desagüe de la Ciudad de México, pero no la actual administración no llevó a cabo las obras de rectificación y revestimiento del río Tula que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) ordenó desde 2017 para ampliar su capacidad de flujo.

A lo que comentó "yo pienso que deberían conocer el dictamen sobre lo que realmente sucedió porque ustedes ya están haciendo juicios sumarios. Porque los técnicos dicen lo contrario. Por eso espera el dictamen y cuando lo tengan, que lo conozcan, lo cuestionan si no están de acuerdo".

Insistió en que "no son especulaciones, es una investigación que se hizo" y se comprometió en dar a conocer el dictamen y así sean conocidas las causas reales.

En este contexto, López Obrador señaló que ha habido apoyo de parte de los tres órdenes de gobierno hacia los familiares de las víctimas y dijo que si hay responsables serán castigados.

"Si la autoridad considera de que hubo responsables, negligencia, pues se tiene que castigar. Nosotros no protegemos a nadie. Como decía un Secretario de Gobernación antes: ´La ley es la ley, caiga quien caiga, no me va a temblar la mano´", aseveró.