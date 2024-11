¡Sorpresa! El Canelo Álvarez le entrega "los guantes de la paz" a Claudia Sheinbaum

De manera sorpresiva, la presidenta de México invitó al boxeador mexicano, Saúl "El Canelo" Alvarez a su conferencia matutina, en donde recibió los "guantes de la paz"y anunció que el próximo 6 de abril del 2025, en el marco del Día Internacional del Deporte y la Paz, se llevará a cabo la clase de box más grande de México.

"Queremos hacer la clase de box más grande del mundo en abril del próximo año en cada plaza del país, el 6 de abril queremos que en los municipios, los presidentes municipales, se sumen que ese día, así como fue en el Zócalo de la CDMX, que se puso la bandera de México con los colores al mismo tiempo que se hizo la clase de Box, que esté en cada plaza de nuestro país y para eso nos tenemos que preparar y lo que queremos proponerle al Canelo es que nos ayude a la promoción de este programa y otros", declaró Sheinbaum.

La mandataria recibió los "guantes blancos de la paz" de manos de Mauricio Sulaimán y El Canelo, quien aprovecho para invitar a los jóbenes a practicar deporte.

"El deporte es muy importante para poder salir de eso, yo en lo personal vi muchos muchachos que se drogaban, que estaban perdidos, se metieron al boxeo y ahora tienen una vida muy diferente. El deporte es muy importante para salir de las drogas, he visto a muchos salir adelante y confiamos en que así será. Busquen el deporte es muy sano para todos", señaló El Canelo.

"A nombre de toda la comunidad del boxeo, felicitarla presidenta, porque es la campeona de las mujeres, del mundo, de la paz", indicó Mauricio Sulaiman Saldívar, Presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum destacó que "El ´Canelo´ es un orgullo de México, no solamente porque es un campeón que pone en alto el nombre de nuestro país, sino que además él es un hombre muy completo.

"He tenido, la verdad, el gran privilegio de poder platicar con él varias veces y en estas pláticas he conocido al hombre más allá del boxeador, el deportista, y es un hombre muy completo en el sentido de no solamente la disciplina y la excelencia que tiene en su trabajo deportivo, sino que tiene muchos valores que los transmite no solamente a su familia, sino que a todo el pueblo de México", dijo la mandataria.