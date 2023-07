Son las galletas más famosas, pero Profeco no las recomienda

Ya sea acompañadas de café o leche, como snack o como ingrediente para algunos postres. Las galletas son unos de los alimentos más consumidos por las familias mexicanas.

Hasta el más pequeño del hogar tiene su favorita y, seguramente, le eres fiel a una marca en específico. Pero, ¿sabes si las galletas que compras son dañinas para tu salud? Si no has pensado en ello, aquí te contamos qué dice la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) al respecto.

Recientemente, la Profeco realizó un estudio a diferentes marcas de galletas en el mercado. Lo que encontró seguramente te sorprenderá, pues involucra a una de las galletas más consumidas por los mexicanos, las cuales resultaron ser las peores para consumir.

Esta marca, reconocida por muchos por sus comerciales protagonizados por una de las actrices más emblemáticas de México, no tuvo las mejores evaluaciones en cuanto a calidad. Seguramente ya sabes de cuál se trata, si no, te decimos.

¿Cuáles son las peores galletas?

En dicho estudio se analizaron 48 de estos productos, de los cuales, 18 fueron de tipo "Marías". Para la evaluación, la Profeco tomó en cuenta factores como la cantidad de azúcar, sodio, grasa y carbohidratos que contiene cada una de estas marcas.

De acuerdo con los resultados arrojados, las galletas "Marías Gamesa" son una de las peores en el mercado. Por cada 100 gramos de producto (13 galletas aproximadamente) aportan:

24.72 gr. de azúcar (las terceras más altas)

348 mg de sodio

7.60 gr. de grasa

77.91 gr de carbohidratos



Sin embargo, lo grave no es la cantidad de azúcar, ni el sodio ni los carbohidratos, sino que contienen jarabe de alta fructuosa, un edulcorante que se añade en los alimentos procesados para endulzarlos, el cual puede detonar la obesidad a ritmos más acelerados.

¿Cuáles son las mejores galletas?

Si eres amante de las galletas de tipo "Marías", no te preocupes, pues hay otras opciones. De acuerdo con la Profeco, las galletas María "Cuétara Galletas hojaldradas" son de las mejores, aunque esto no quiere decir que sean saludables. Esta marca también tiene exceso de calorías y de azúcares; sin embargo, son las más bajas de la lista de azúcares, al aportar 21.3 gr de azúcar por cada 100 gr de producto y no tiene añadido el jarabe de maíz de alta fructuosa.