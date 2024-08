"Sobrerrepresentación en el Congreso es porque el pueblo decidió": López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador, justificó de nueva cuenta, que Morena y sus aliados, acaparen las diputaciones plurinominales, ya que "el pueblo decidió".

El titular del Ejecutivo federal en su conferencia mañanera, fue cuestionado sobre si, de avanzar el proyecto del Instituto Nacional Electoral (INE),de que Morena y aliados tengan 373 diputados plurinominales, lo que sería un acaparamiento y "poner en riesgo la democracia", manifestó:

"Sí pero es la voluntad del pueblo. El pueblo decidió esto -que Morena ganara en casi todo el país-, pero eso no le conviene a los potentados".

El mandatario volvió a lanzarse contra los empresarios y dijo que "como no le conviene a la oligarquía, y a sus voceros y achichincles, con todo respeto, pues ya no es válido el voto (...), para que no se enojen los varones del dinero, vamos a violar la Constitución".

Abundó que "aceptando sin conceder" que si se aplica la "interpretación sensata, justa y equilibrada" que piden los empresarios a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de que el reparto se lleve a cabo por coalición y no por partido:

- PRI pasaría de 24 a 50 plurinominales;

- PAN de 36 a cerca de 100 plurinominales;

- Morena de 87 pasaría a cerca de 40 plurinominales.

Por lo que el presidente López Obrador, señaló qué detrás de lo anterior está la preocupación de los potentados, de perder el control del Poder Judicial, y el manejo de "la política de comunicaciones", y que decidieron que Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad, son monopolios.

Reiteró su petición a los 5 empresarios más ricos del país, a dar su postura al respecto de la constitucionalidad o no, del reparto de escaños plurinominales.