¡Simi asusté! ¿Dr Simi se retira? Este fue el mensaje de despedida del famoso personaje

La icónica figura del Dr. Simi, conocida por su presencia en Farmacias Similares, ha generado revuelo en las redes sociales al anunciar una "pausa indefinida en su carrera". A través de un video compartido en su cuenta de TikTok, la botarga del Dr. Simi sorprendió a sus seguidores con esta inesperada noticia.

Así comenzó el inesperado mensaje del Dr Simi

"Cómo ustedes saben en los últimos años he estado en los mejores eventos, he sido lanzado de aquí para allá, he viajado a diferentes países y he conocido múltiples personalidades, he estado en momentos complicados de nuestro país, he trabajado incansablemente para dar lo mejor a nuestro planeta y a todos mis fans en general" Anunció a traves de sus redes sociales.

Dr Simi se retira

Conocido y querido en cada rincón de México, el Dr. Simi ha alcanzado una popularidad sin igual a lo largo de los años. Su imagen se ha convertido en un símbolo reconocible, participando incluso en festivales y conciertos en el país, al estilo de las estrellas de rock.

Dr Simi se despide de su vida de Rockstar

El video en blanco y negro compartido por el Dr. Simi generó desconcierto entre sus seguidores, quienes temieron que se tratara de un retiro definitivo. Sin embargo, el popular personaje rápidamente aclaró que su "retiro" era de la vida de rockstar y no de su labor en el cuidado de la salud.

En su comunicado oficial en Instagram, el Dr. Simi anunció que se tomará un merecido descanso de la vida citadina para disfrutar de la playa y recorrer algunos puntos del país, siempre con el propósito de seguir cuidando a sus fieles seguidores.

La reacción de alivio por parte de sus seguidores no se hizo esperar, expresando su felicidad al saber que el Dr. Simi seguirá presente por mucho tiempo más. Los comentarios en las redes sociales reflejaron el cariño y aprecio hacia este entrañable personaje, que continuará siendo un símbolo de confianza y cercanía para miles de personas en México.