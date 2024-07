Trump arremete contra Biden y genera confusión y respuestas de Sheinbaum y Ebrard

El candidato presidencial republicano, Donald Trump, volvió a generar controversia al burlarse del coeficiente intelectual del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante un mitin en Michigan. Además, sus comentarios causaron confusión entre la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y el ex canciller Marcelo Ebrard.

Trump recordó sus interacciones con México durante su presidencia, mencionando que exigió a México el despliegue de 28 mil soldados para controlar la frontera y evitar un mayor flujo migratorio.

Al recibir una negativa inicial, Trump amenazó con imponer aranceles progresivos del 25% hasta el 100% a los automóviles mexicanos. Finalmente, el entonces canciller, Marcelo Ebrard, aceptó enviar a los militares.

En su discurso, Trump criticó duramente a Biden, refiriéndose a él como "un individuo con un coeficiente intelectual bajo, entre 50 y 60 puntos". Esta declaración provocó que Sheinbaum y Ebrard pensaran que el insulto estaba dirigido a Ebrard.

Claudia Sheinbaum, a través de sus redes sociales, condenó el "lenguaje soez" de Trump y defendió a Ebrard, describiéndolo como uno de los mejores servidores públicos de México.

Ebrard, por su parte, señaló que los insultos de Trump tienen fines electorales y aseguró que no se siente intimidado, comprometiéndose a defender los intereses de México con dignidad.

Cuando te insultan en campaña ,como acaba de hacerlo el ex Presidente Trump ,siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza.