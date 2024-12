Sheinbaum exigirá todo el sexenio perdón de España por la Conquista

En el marco de la conmemoración en 2025 de los 700 años de la conquista de México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum insistirá en solicitar la disculpa de España por la conquista, sin que se afecten las relaciones diplomáticas.

"El perdón engrandece a los pueblos y a los gobiernos, y fortalece las relaciones", señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al adelantar que durante todo su sexenio continuará insistiendo en que España pida perdón por las atrocidades cometidas contra los pueblos origiarios durante la conquista .

Tras las críticas que ha hecho el expresidente Felipe Calderón por la petición, la mandataria aseguró que "hay mucha soberbia".

"¿Ustedes creen que él (calderón) pida perdón al pueblo de México por la guerra contra el narco algún día?; es que hay mucha soberbia y nosotros estamos pidiendo, y lo vamos a insistir, el próximo año, son 700 años de la fundación de Tenochtitlán y lo vamos a conmemorar", comentó.

Desde Palacio Nacional, la mandataria, mencionó que el "perdón" engrandece a los pueblos y los gobiernos, a la vez que se fortalecen las relaciones.

También te puede interesar... Esto es lo más relevante de La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy 4 de diciembre

"No quiere decir que estén rotas las relaciones diplomáticas. México y España, (son) pueblos y naciones, tienen una gran relación. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en ello", apuntó.

Sheinbaum comentó que, durante su gira de transición junto al entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, quin inició la petición de la disculpa a España, incluso a través de una carta, le informó que no invitaría al rey de España a su toma de protesta, ya que, aseguró, ella está de acuerdo con que España pida disculpas.

"No es solo el no haber contestado la carta, es el que se filtrará una parte de ella y que el canciller de España saliera a hablar de una manera muy despectiva de México. Después se desató una campaña en contra del ex presidente López Obrador, fue una ofensa a nuestro país", detalló Sheinbaum Pardo.

Calificó el desdén de España para dar respuesta a la carta enviada por México como una ofensa, y apuntó que México no está anclado al pasado sino con la mirada en el futuro.