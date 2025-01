Sheinbaum descarta renuncia de secretario de Hacienda: "continúa en su cargo"

"El secretario de Hacienda sigue siendo Ricardo Ramírez de la O, sigue siendo parte del gran equipo de trabajo que tenemos en el gobierno de México", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en relación a los rumores de que el funcionario presentará su renuncia al cargo de la dependencia.

Ante el rumor en medios y redes sociales respecto a que Rogelio Ramírez de la O renunciaría a la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tras haber presentado con éxito el Paquete Económico 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el funcionario público no le ha manifestado este deseo, por lo que continúa como integrante de su gabinete presidencial.

En su conferencia "la Mañanera del Pueblo", a pregunta expresa Sheinbaum adelanto que el funcionario público suele reunirse con ella en la sede presidencial cada lunes y, hasta el momento, él no le ha manifestado nada respecto a separarse de su cargo, por lo que realizar un cambio tras los primeros 100 días de gobierno, no está entre sus planes.

"No, el secretario de Hacienda es Rogelio Ramírez de la O, el Doctor Rogelio Ramírez de la O. Nos vemos todos los lunes y no me ha expresado nada", dijo la presidenta.

Desde el día 8 de enero pasado, empezaron a circular los rumores de que en el mes de febrero Ramírez de la O se separaría del cargo por supuesto agotamiento físico. Se mencionó que el economista habría aceptado la invitación al actual gobierno con el objetivo de presentar el Paquete Económico 2025 y conseguir que el mismo se aprobara y después se retiraría. Sin embargo la presidenta comentó que no ha manifestado su intención de salir de su gobierno.

Rogelio Ramírez de la O, es un economista y político mexicano quien se desempeña como secretario de Hacienda y Crédito Público de México desde la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador en junio de 2021 y ratificado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario de Hacienda fue el primer funcionario en ser confirmado como parte del gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum, nombramiento que se dijo, ayudó a que los inversionistas manifestaran tranquilidad de cara al cambio de gobierno, por lo que con ello afianzaba seis años más dentro del Gobierno de México.

Tras el nombramiento y con una extensa sesión en la Cámara de Diputados se le ratificó como el titular de la Secretaría de Hacienda.

La funcionaria dijo que se está generando normatividad para el gasto federal, debido a que se tomó la decisión de reducir el déficit de 9.6 por ciento del Producto Interno Bruto a 3.9 por ciento y esto "requiere ajustarnos en el gasto".

Sin embargo, dijo, no como se hacía antes, sino ajustando gastos de tipo burocrático o administrativo, pero garantizando la inversión en educación, en los programas de bienestar, en seguridad, y en otros temas prioritarios.

"¿Si estos ajustes ponen en riesgo cualquier programa?, No, ¿si hay cambios en el equipo?, No. Es un gran equipo el que tenemos en el gobierno de México y nos vamos a mantener así y hacia adelante", puntualizó.