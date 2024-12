Sheinbaum descarta asistir a toma de protesta de Nicolás Maduro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que no asistirá a la toma de protesta de Nicolás Maduro, quien registró una controversial reelección al frente de Venezuela.

Sheinbaum informó que aún no han mandado invitaciones a la toma de protesta del presidente electo Donald Trump y que a la de Nicolás Maduro en Venezuela mandará a un representante.

"En el primer caso va a ir una representación o el propio embajador que está en Venezuela, y en el segundo caso, entiendo que todavía no hay invitaciones, no solo a México, sino que todavía no hay invitaciones en general", declaró Sheinbaum en su conferencia el Palacio Nacional.

De esta forma se espera que el embajador de México en Venezuela, Loeopoldo de Gyves, sea el responsable de acudir el 10 de enero a la toma de protesta de Nicolás Maduro como presidente de ese país.

Nicolás Maduro lleva once años en el poder. El presidente asumió el cargo el 19 de abril de 2013, tras el fallecimiento de Hugo Chávez, quien se convirtió en su mentor al servir como vicepresidente durante su mandato. Fue reelegido en 2018 para un segundo período presidencial y en 2024 para un tercero.

Por otro lado, la presidenta Sheinbaum aprovecho para enviar su apoyo al presidente de Panamá, José Raúl Mulino sobre las declaraciones recientes de Donald Trump sobre el Canal de Panamá.

Sheinbaum dijo que "el Canal de Panamá es de Panamá", ante las palabras del presidente electo de Estados Unidos quien aseguro que "si no se respetan los principios, tanto morales como legales, de este magnánimo gesto de donación, exigiremos que se nos devuelva el Canal de Panamá, en su totalidad y sin cuestionamientos".