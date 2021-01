Servidores en Brigadas Correcaminos no son operadores electorales: May

Ante los cuestionamientos sobre las funciones que realizan los servidores de la nación dentro de las Brigadas Correcaminos y que ha generado reacciones por la proximidad de las elecciones, el secretario de Bienestar, Javier May, aseguró que no son operadores electorales.

"Son servidores que ayudan a facilitar, a organizar, a coordinar, que estas personas que son derechohabientes reciban de manera directa, sin intermediarios su pago por el derecho a recibirlo", resaltó.

Subrayó que "nosotros no actuamos igual, no somos lo mismo, no nos hemos robado ninguna elección".

