Series coreanas increíbles y que tal vez no has visto

Series coreanas asombrosas que deberías ver

Las series coreanas han traspasado las fronteras de Corea del Sur, gracias a plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Star+, etc. Además, la mayoría de actores y actrices sorprenden con su increíble belleza física.

De cualquier forma, hay muchísimos doramas increíbles y tal vez no has visto algunos de ellos. Por lo tanto, en esta ocasión disfrutarás de una lista con varias series coreanas, las cuales llaman la atención por sus historias y excelentes personajes.

Tomorrow

Uno de los doramas increíbles es Tomorrow. En ella se narra el trabajo de un grupo de parcas, cuyo objetivo principal es evitar que las personas se suiciden. Además, las historias que verás a lo largo de la serie te harán reflexionar sobre algunos aspectos de la vida, pues trata temas como: el abuso sexual, la depresión y el bullying.

Asimismo, este dorama cuenta con la participación de los actores Kim Hee Sun, Rowoon, Yoon Ji On y Lee Soo Hyuk.

Woo, una abogada extraordinaria

Otro K-drama para disfrutar en casa es "Woo, una abogada extraordinaria", el cual está protagonizado por Kang Tae-oh y Park Eun-bin. La serie cuenta la historia de Woo Young-woo, quien es abogada y cuenta con cierto grado de autismo. Ella comienza a trabajar en un bufete de abogados y sorprende a todos por su alto coeficiente intelectual. Sin embargo, tendrá que enfrentarse a situaciones difíciles, pues se le dificultan las relaciones con otras personas.

La buena mala madre

La buena mala madre, es una serie de Netflix con 14 episodios, los cuales te mantendrán muy despierto. Esta serie coreana se basa en la historia de una madre que pierde a su esposo por un aparente suicidio. Por lo tanto, cría a su hijo sola y de una forma muy estricta. No obstante, esta madre logra que su hijo se convierta en un exitoso fiscal, aunque su relación está deteriorada, un trágico accidente los vuelve a unir. Asimismo, cuenta con un increíble elenco de actores Ahn Eun-jin, Yoo In-soo, Lee Do-hyun y Ra Mi-ran.

King the land

Si te gusta el género de romance con un toque de comedia, esta es una serie que debes ver. En King The Land conocerás la historia de Sa Rang, interpretada por la famosa actriz y cantante Lim Yoon-a, una chica que sueña con trabajar en un hotel y brindarle la mejor atención a los huéspedes. Y, Goo Won, interpretado por Lee Jun-ho, el heredero del conglomerado de hoteles de lujo The King Group, quien decide administrar el hotel y averiguar qué pasó con su mamá.

El afecto del rey

Una excelente opción que deben ver es "El afecto del rey", protagonizada por Park Eun Bin y Ro Woon. El presente dorama se basa en la historia de una princesa que, tras la muerte de su hermano debe asumir el rol del príncipe heredero "Lee Hwi", viviendo su vida como hombre y ocultando su verdadera identidad. No obstante, todo empieza a ponerse difícil cuando conoce al joven maestro Jung Ji Woon, ¿crecerá el amor entre ellos?

Tribunal de Menores

No se puede dejar de incluir esta increíble serie conocida en el mundo hispano como "Tribunal de menores". Esta obra cuenta con la actuación de Kim Hye-soo como "Shim Eun-seok", una fría y distante jueza que siente un profundo rechazo hacia los jóvenes delincuentes. Sin embargo, al ser enviada a un tribunal de menores tendrá que buscar un equilibrio entre sus firmes convicciones de castigo judicial y su rechazo a los delincuentes juveniles.

Perros de caza

Sin duda, una serie coreana de acción y lucha que no te debes perder si aún no la has visto. Fue protagonizada por los actores Lee Sang-yi, Woo Do-hwan, Park Sung-woong y Heo Joon-ho. La obra se basa en la vida de dos jóvenes boxeadores que terminan sumergidos en una guerra de mafiosos coreanos. Por supuesto, la serie está llena de peleas callejeras y mucha sangre, ¿te gustan este tipo de historias? Si tu respuesta es sí, deberías verla.

Finalmente, deberías comenzar con alguno de estos doramas increíbles, tal vez te gusten mucho. Por cierto, ¿cuál título de la lista te parece interesante?, ¿crees qué faltó incluir un K-drama que te guste?