Analiza Senado implementar "hora silenciosa" en supermercados para personas con asperger

Con el objetivo de que las personas con síndrome de asperger y condición del espectro autista realicen sus compras en un ambiente óptimo, es decir, con una baja intensidad de luz, sonido y sin aglomeraciones, las comisiones del Senado analizarán que se implemente la "hora silenciosa" en los supermercados del país.

En México ya se ha intentado poner en marcha.

"La hora silenciosa va dirigida a atender una necesidad de la sociedad; se ha alzado la voz para las personas con espectro autista, con asperger, que les puede afectar el exceso de luz o ruido principalmente en el supermercado. Hay muchas de estas personas que es difícil de pensar, pero es real, que a veces ni siquiera puedan ir a comprar alimentos, porque no soportan el ruido o la intensidad de la luz en un supermercado y buscan lugares donde sí pueden realizar ese tipo de compras o en horarios donde creen que hay menos personas", precisó.

Aclaró que no será necesario que las tiendas de autoservicio cierren sus puertas al público en general; "lo único que vas a encontrar es un súper que va a tener menos intensidad de iluminación, no va a tener altavoces sonando, no equipos electrónicos encendidos y debemos saber que es un horario donde se atiende a las personas a tener una mejor calidad de vida".

Las reformas al artículo 58 de la Ley Federal del Consumidor, pretenden que esta disposición esté respaldada con campañas de difusión para el público en general y con programas de sensibilización, concientización y capacitación para el personal que labora en estos establecimientos.

El senador Mancera dijo que dependerá de la voluntad política.

En Nueva Zelanda, los miércoles de 14:30 a 15:30; en Holanda también lo implementaron al igual que en Inglaterra. En Latinoamérica, Argentina la implementa a nivel municipal y actualmente se propone llevarla a todo el país.

"Esta demanda nace de la acción colectiva en México, que está en trámite, en donde se demanda que los supermercados atiendan este tema de la hora silenciosa. A mí me parece que es algo que no afecta, porque no se trata de que cierren o que dejen de vender, sino que en una hora específica baje la intensidad de la luz, se han propuesto varias medidas que pueden ser simultáneas, o varias de ellas.

"Nosotros estamos diciendo la Ley Federal del Consumidor que se le diga a los establecimientos, como supermercados, que deben atender algunas de ellas, como bajar la luz, buscar que no haya tantos empleados concentrados en los pasillos, evitar el voceo, hay personas que las irrita y las descontrola, el uso de las zonas de aparatos electrónicos, las bocinas, en conjunto es un alivio en la hora en que tienen que ir a comprar", insistió.

El senador Mancera dijo que dependerá de la voluntad política de los legisladores de los distintos grupos parlamentarios de que esta propuesta se pueda discutir en este periodo de sesiones que concluye en abril, pues aseguró que es importante porque permite dar un paso más para que las personas con autismo ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad.

"Para que esperarnos a que corrija la plana el poder judicial y ordene que se haga si se puede legislador. Y hacer conciencia en la sociedad, es algo que no entendemos", precisó.

El coordinador del PRD se dijo convencido de "debemos trabajar en estas reformas legislativas, tenemos esta iniciativa de fácil aprobación y de fácil implementación, pero que puede ser un paso fundamental, con modificar solamente el artículo 58 podemos también modificar una condición de vida".