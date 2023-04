Seguirá Mario Delgado al frente de Morena hasta 2024 (+Video)

Con dos votos a favor y cuatro en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó por mayoría invalidar la prórroga del mandato de Mario Delgado y Citlalli Hernández en la presidencia y secretaría general de Morena, respectivamente.

El TEPJF determinó que ambos dirigentes deben permanecer en el cargo hasta el 31 de octubre de 2024, como se aprobó en la modificación de los estatutos durante el Congreso Nacional de Morena.

El proyecto de la Magistrada Janine Otálora proponía declarar la invalidez del artículo tercero transitorio de los Estatutos modificados en el III Congreso Nacional de Morena, por el cual se prorrogó el mandato de la actual dirigencia nacional.

De haber sido aprobado el partido convocaría a elecciones de su presidencia y secretaría general a más tardar el 31 de agosto de 2023, pero fue rechazado esta tarde.

Los magistrados Felipe de la Mata, José Luis Vargas, Felipe Fuentes e Indalfer Infante rechazaron el proyecto de la Magistrada Otálora, mientras que el Magistrado presidente Reyes Rodríguez anunció su voto a favor.

Durante la discusión del proyecto, un grupo de personas, al parecer militantes de Morena, irrumpieron en la sesión del TEPJF.

Luego de que el TEPJF decidió mantener la dirigencia de Morena, el partido celebró en redes sociales:

"¡Triunfó la justicia! El Tribunal Electoral respetó la decisión que tomó el Consejo Nacional de nuestro movimiento de forma democrática. Nuestros dirigentes @mario_delgado y @CitlaHM seguirán al frente de nuestro partido", se lee desde la cuenta de Twitter de Morena.

Mario Delgado, líder de Morena, reiteró su compromiso de trabajar de manera incansable para el crecimiento y continuidad de la Cuarta Transformación; cumplir con los principios del Movimiento de no mentir, no robar y no traicionar, así como velar por el respeto a los documentos básicos y trabajar en unidad para la buena conducción del partido.

"Es una buena noticia para la democracia que los magistrados hayan hecho valer la voz de nuestra militancia, de nuestro Congreso Nacional. Desde que llegamos a Morena hemos trabajado incansablemente para que este Movimiento siga creciendo y el pueblo de México así lo quiere. Nuestra tarea es que no le falte pueblo organizado al presidente y a la Cuarta Transformación. Hoy estamos más unidos que nunca y esa es nuestra fuerza", sostuvo.

Asimismo, destacó que es mucho lo que ha logrado el partido en estos años, pues después de los procesos electorales de 2021 y 2022, ahora Morena gobierna más de 20 entidades; así como 13 de 29 capitales y las principales ciudades del país, tales como Los Cabos, Acapulco, Uruapan, Bahía de Banderas, Mazatlán, Reynosa, Puerto Vallarta, entre otras.

"Es claro cómo hemos evolucionado, que Morena crece con cada elección: en 2018, la población gobernada por nuestro Movimiento a nivel estatal era de 35 millones, posteriormente en 2021 subimos a 61 millones y ahora en el 2023 gobernamos a casi 74 millones. Además, en 2021 ratificamos junto con nuestros aliados la mayoría simple en la Cámara de Diputados con 203 representantes de Morena, 33 del PT y 41 del Verde, es decir, rebasamos los 251 para tener la mayoría simple. Esos son los resultados.", detalló.

Por último, Mario Delgado, aseguró que rumbo al 2024, el Comité Ejecutivo que encabeza, se conducirá de manera imparcial e institucional. Ya que, "el hecho de que nuestro partido tenga varios liderazgos que puedan darle continuidad al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, no debe ser un motivo de división, sino de fortaleza".

Esta tarde el Tribunal Electoral decidió desechar, por mayoría de votos, un proyecto que pretendía darle un golpe a la dirigencia de @PartidoMorenaMx. Sin embargo, les salió el tiro por la culata, porque terminaron fortaleciéndonos.



Gracias a todas y todos los #morenistas por su... pic.twitter.com/FziqW4g6ng — Mario Delgado (@mario_delgado) April 20, 2023