SEDENA: Armamento militar decomisado proviene de EU, Brasil y Europa

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, en la conferencia mañanera de éste jueves, que se realizó en Acapulco, Guerrero, afirmó que la mayoría del armamento de uso militar que ha sido decomisado en el sexenio, proviene de Estados Unidos, Brasil, Europa Central y del Este. Lo anterior, después de que la prensa pidiera detalles al respecto.

El general manifestó que la mayoría de éste, es de uso exclusivo de fuerzas armadas:

"No nada más de México, en Estados Unidos, en todos los países, de hecho tenemos un análisis de la procedencia, de dónde vienen, aquí tenemos las armas aseguradas en México son de origen de Rumania de Georgia, de Italia de Austria, de Brasil, y de Estados Unidos".

El titular de la Defensa Nacional, afirmó que durante la reunión de seguridad México-EU, celebrada a finales de enero en Washington, la Sedena pidió al gobierno norteamericano abrir una investigación:

"No se dijo que fueran armamentos, la información no es de que sea armamento del Ejército de EU, no. Es armamento de uso militar, armamento que en todo el mundo es empleado por Fuerzas Armadas, y esto se determina por los calibres, por las cadencias, por la penetración".

El funcionario federal detalló que: "entre el 1 de diciembre de 2018, y el 31 de enero de 2024, se han decomisado 47 mil 996 (...) de estas, el 70 por ciento -33 mil 597- es lo que se calcula proviene de Estados Unidos, y de esas armas que proceden de EU hay armamento de uso exclusivo de Fuerzas Armadas. Armamento de gran potencia".

Asimismo citó que han sido decomisados 477 fusiles y ametralladoras Calibre 50: "Éstas son de uso exclusivo de Fuerzas Armadas, pero con una gran potencia de penetración".

Además, en la gráfica que presentó se lee que la mayoría de esas armas, 322, fueron aseguradas entre 2022 y 2024.

Asimismo el general reportó que se han asegurado 3 mil 193 granadas, que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas:

"Es armamento que genera una destrucción porque la granada tiene un radio de acción, porque donde explota una granda puede herir a mucho personal que esté cercano".