Secretaría de Salud niega muerte de paciente por gripe aviar en México

En la conferencia mañanera de éste jueves, el titular de la Secretaría de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, consideró que el comunicado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que asocia la muerte de un mexicano con enfermedades crónico-degenerativas a la gripe aviar, es "bastante malo".

El funcionario fue cuestionado sobre la situación del virus H5N2 en el país, y las razones por la que falleció el hombre, oriundo del Estado de México.

Alcocer Varela manifestó:

"Puedo señalar que el comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) es bastante malo, ya que de entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa, y sin que se haya dictaminado, y sólo de manera marginal dice que el riesgo es bajo".

El doctor Alcocer, dijo que no hay ninguna razón para evitar comer pollo o sus derivados, o "estar preocupados por esto".

Argumentó que la causa del deceso del hombre de 59 años, no se ha precisado pero "es la falla renal y respiratoria, que tuvo en cuestión de horas; el paciente era diabético y con problemas de riñón".

El galeno dijo que se le tomaron muestras a esta persona, y en una de ellas se encontró H5N2, ligado a la gripe aviar, y que puede ser un "aviso epidemiológico en el caso de trabajadores que atienden aves".

Sin embargo señaló:

"Este paciente no tiene nada de esto, venía del Estado de México, por esas manifestaciones de ese tipo (...) las infecciones en humanos, especialmente en trabajadores de granjas con aves son muy leves, no llevan a estas manifestaciones. Hasta ahora no hay evidencia de transmisión humano-humano".

Este miércoles, la OMS indicó que el paciente que mencionó el secretario de Salud sería la primera muerte confirmada de por el virus por influenza aviar AH5N2; el hombre estaba hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades "Ismael Cosío Villegas" de la Ciudad de México.