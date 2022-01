Se investiga fundación "Juntos Podemos" : AMLO

Al ser cuestionado sobre la presunta participación en esta transacción del actual cónsul de Dallas, Texas, Francisco de la Torre, quien habría dado la autorización cuando era director de las Becas del Instituto de Mexicanos al Exterior (IME), el primer mandatario dijo que tomando en cuenta esta denuncia se harían los cambios pertinentes.

"Van a darse cambios, o se están dando ya cambios, se iniciaron cambios, desde luego de conformidad con el procedimiento legal para embajadores y cónsules. Entonces, en estos días se van a llevar a cabo estos procesos.

Tengo presente lo que has denunciado aquí sobre el cónsul de Dallas, Texas. Se está haciendo una investigación y pronto van a haber resultados".

El pasado 5 de enero, el director ejecutivo del programa "Juntos Podemos" aseguró que los mil millones de pesos que, entre 2014 y 2016, se canalizaron para apoyar a mexicanos en Estados Unidos a través de este programa fueron auditados "exhaustivamente" en México y no se encontró anomalía alguna.

Indicó que es un tema que ha sido totalmente aclarado y superado, por lo que no tiene ningún sentido esté nuevamente en la agenda mediática, por lo que calificó que al tema se le esté dando un "uso politiquero".

Además, dijo que la "iniciativa Juntos Podemos nunca tuvo una cuenta de cheques, nunca recibió ni un centavo, y Vázquez Mota que era presidente honoraria no tenía ni salario. No hay un solo dólar que haya recibido ella. Me parece por, ello, poco justo, que se trate de proyectar una nota periodística, donde no la hay".