Se desploma puente colgante en Chiapas; al menos 10 heridos (+Video)

Fue el domingo 1 de enero que un incidente ocurrido en Chiapas dejó varios heridos.

Un puente colgante en el parque ecoturístico Cueva del Mamut en San Cristóbal se desplomó, causando que quienes estaban pasando sobre el cayeran de una altura cercana a los tres metros.

Imágenes de redes sociales muestran el momento en que una de las cuerdas del puente parece romperse, provocando que varias personas, mujeres y niños, terminen en el suelo.

Por fortuna, no hubo lesionados de gravedad.

Se sabe que cooperativistas del lugar habían colocado ya señales en la estructura indicando que no estaba en buenas condiciones, por lo cual se recomendaba no subir; sin embargo, varios de los visitantes no habrían respetado estas indicaciones.

Al regirse por usos y costumbres, en la zona no pudieron entrar cuerpos de emergencia o autoridades de Protección Civil. En un video de los hechos, puede verse cómo una de las personas heridas es trasladada en una camilla improvisada, lo cual ya generó varias críticas por la escueta reacción ante lo ocurrido.

Incluso en las imágenes del momento de la caída del puente, de cerca de 35 metros de largo, logra verse que muchas de las tablas ya están muy desgastadas y otras presentan cuarteaduras.

Posteriormente, se supo que el desprendimiento de tres ganchos de soporte habría sido la causa de la tremenda caída, que por fortuna solo quedó en susto y no dejó nada qué lamentar.

Otros casos

Fue en 2022 cuando un hecho similar ocurrió en Cuernavaca; ahí un puente localizado sobre la barranca de Amanaclo cayó dejando al menos 25 personas heridas.

A diferencia del puente en Chiapas, este acababa de ser remodelado, lo cual generó duras críticas y muchas dudas sobre los recursos destinados a esta obra.

Después de lees esto ¿Te animas a atravesar un puente colgante?