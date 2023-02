Aún se desconoce si "El Chapo" testificará contra García Luna: Mariano Moreno (+Video)

El juicio contra Genaro García Luna es también contra la estrategia de seguridad que se implementó desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

En entrevista exclusiva con el periodista Mariano Moreno, quien cubre el juicio contra el exfuncionario federal, consideró difícil que Joaquín El Chapo Guzmán pueda testificar contra el exsecretario de Seguridad Pública del periodo 2006-2012.

En algún momento se pensó que a cambio de mejorar sus condiciones en prisión podría testificar en el juicio, sin embargo, en la lista de testigos nunca estuvo registrado. Incluso otros narcotraficantes que sí subieron al estrado lo hicieron para reducir sus condenas y tener mejores tratos.

Entre las declaraciones algunas han incluido menciones de asesinatos, la desaparición de personas en México y la corrupción política del país.

"Un testimonio fue de Sergio Barragán Villareal "El Grande", una persona de 2 metros que fue sicario de Beltrán Leyva y en el interrogatorio salió una historia de que había dos mujeres, una de ellas hizo un comentario inoportuno de la esposa de Arturo Beltrán Leyva y en ese momento Beltrán Leyva agarró un rifle y las mató a las dos al lado de El Grande. El abogado de García Luna le preguntó a El Grande si su día transcurrió normal y dijo que sí", relató Moreno, quien consideró que muchos de los que declaran están deshumanizados y no tienen respeto por la vida.

Destacó también la declaración de Héctor Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, quien dijo que García Luna pagaba 25 millones de pesos al mes en sobornos a ´El Universal´ y que el exgobernador priísta Humberto Moreira sirvió como enlace entre el acusado y el medio de comunicación.

"Yo creo que la noticia que más ha impactado en México fue sobre Felipe Calderón. Lo que Édgar Veytia, exprocurador de Nayarit, dijo, sobre que hubo una reunión con el exgobernador Ney González Sánchez en su camioneta. Él le dijo que estuvo en una reunión en la Ciudad de México con García Luna y que Calderón le había dicho que se tenía que apoyar al Chapo y no a Beltrán Leyva. Son testimonios de oídas, cosas que se enteraron por terceros, pero no que vieron personalmente".

Destacó que es la primera vez que un exfuncionario de nivel alto se encuentra siendo juzgado en un tribunal de Estados Unidos por cargos de narcotráfico. La acusación remonta a la guerra contra las drogas que empezó Felipe Calderón en 2006 y cuyas consecuencias aún pueden verse.

Las audiencias

El lunes se retomarán las audiencias, hay que mencionar que el jurado fue seleccionado por sorteo de 200 personas. A cada uno de ellos se les hizo preguntas básicas hasta que fueron seleccionadas 12 personas de Estados Unidos y que no tienen el contexto de México sobre Genaro García Luna, Felipe Calderón Hinojosa, Joaquín el Chapo Guzmán, entre otros.

"Es un jurado que no tiene las filias y fobias que podría tener un ciudadano mexicano bastante informado de las noticias. Incluso el jurado tiene prohibido ver noticias, hablar con la prensa o informarse porque tienen que llegar a un veredicto. Es un jurado anónimo, no sabemos sus identidades. No tienen protección especial como con el Chapo Guzmán".

El periodista Mariano Moreno admitió que la defensa se ha mantenido hermética y no confirmó si García Luna tomará la decisión de declarar.