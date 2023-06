La transformación ha consistido en separar el poder político y el económico: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre su relación con empresarios, al respecto, dijo que el propósito de su gobierno es separar el poder político del económico.

Acusó que había "un grupo de potentados" que tenían tomado el gobierno, que eran quienes mandaban en distintos rubros de la vida pública como Hacienda, el Poder Judicial, el INE, el Congreso, en el Poder Ejecutivo, y que eran quienes mandaban en medios de información.

En ese sentido, manifestó, la transformación ha consistido en lograr la separación del poder político y el económico, y que el gobierno represente a todos.

"Eso es lo que se ha venido logrando poco a poco, y vamos avanzando, porque la gente quiere eso, quiere que en México haya una auténtica democracia, no una oligarquía con fachada de democracia".

El jefe del Ejecutivo Federal, consideró que no es posible tener paz social si se beneficia únicamente a un sector.

Afirmó que los cambios que plantea su gobierno se están realizando de manera pacífica, y que aquellas personas que eran "los hijos predilectos del régimen", han ido entendiendo que son otros tiempos.

El mandatario destacó que, y señaló que es un prcoeso en el que todos tienen que participar y buscar consensos. ya no se otorgan concesiones para minas, petróleo, ni otros sectores

El presidente López Obrador se pronunció por buscar la conciliación y los acuerdos entre las empresas y los trabajadores.

Habló sobre el caso de Cananea y Taxco, en cuyos casos, dijo, hay una diferencia política entre el senador Napoleón Gómez Urrutia, como dirigente de los trabajadores, y el empresario Germán Larrea.

Pidió que se busque una conciliación buscando el beneficio de los trabajadores, no siguiendo los intereses de los empresarios y dirigentes.

El presidente López Obrador se dijo confiado en que con Marath Bolaños en la Secretaría del Trabajo, se podrán lograr acuerdos en este tipo de situaciones.

En este punto, el presidente reveló que Luisa María Alcalde, exsecretaria del Trabajo, no tenía una buena relación con el dirigente de los trabajadores, el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia.

"Eso nunca lo voy a permitir, encierro, entierro o destierro".

Refirió el presidente López Obrador, sobre la forma en que logró el regreso de Napoleón Gómez Urrutia.

"En ese tiempo, todos estos grupos. No sólo son tres, cuatro o cinco grandes empresas mineras, sino que también son las cámaras, nos reclamaron muchísimo, nos decían que cómo protegíamos a alguien con malos antecedentes como Napoleón y no nos importó, actuamos con principios".

Y el presidente abundó, desde siempre estuve defendiendo a mineros y a Napoleón Gómez Urrutia.

"Voy a Europa y dirigentes del movimiento obrero de Gran Bretaña, me dicen que es una injusticia que Napoleón estuviera en el exilio, aquí se le propuso como legislador para protegerlo. Las cámaras me reclamaron muchísimo y no nos importó actuamos con principios".

/ct