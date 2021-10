Se debe hacer una investigación", dice AMLO sobre los PandoraPapers

"Sí, hay que hacer una investigación, hay que ver a quién corresponde. Tiene que ver desde luego con la cuestión fiscal, ver si se pagó impuestos, cuándo se llevaron a cabo estas operaciones", indicó al ser cuestionado por la prensa nacional.

Desde Puebla, sostuvo que los medios de comunicación solo se centraron en cuatro personajes: Jorge Arganis Díaz, actual secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), su ex consejero Julio Scherer, la esposa del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz y el senador morenista, Armando Guadiana.

El mandatario federal dijo que ya tenía conocimiento de esta indagación que se dio a conocer el fin de semana, debido a que el titular de la SCT, Jorge Arganis Díaz Leal, ya le había adelantado el tema, pues le habían robado ese dinero por el que ahora se le denuncia.

"Yo estaba enterado de que iba a salir esta investigación porque me vio el secretario Arganis y me dijo: ´Estoy preocupado porque me pidieron informes sobre un dinero que se depositó o deposité en un fondo y fue al extranjero, y ese dinero inclusive me lo robaron -o sea, que lo transaron, el fondo este- y no sólo a mí, sino a varios y va a salir este asunto, y quiero informarle de que se trata de unas acciones que cobré cuando me retiré de ICA, que nos pagaban con acciones", relató.

Indicó que cada uno de los señalados deberá aclarar su participación en el caso de los Pandora Papers, en el caso de la esposa de Bartlett Díaz dijo que "ella es empresaria y tiene sus recursos. Y no es el licenciado Bartlett, aunque al licenciado Bartlett no lo ven con buenos ojos los que defienden ahora la reforma energética".

Dijo desconocer los depósitos en paraísos fiscales de su ex consejero Julio Scherer, "no, no tenía conocimiento, el único caso es el de Arganis".

Insistió que Julio Scherer al igual que los demás tres mil señalados deberán de aclarar esas transacciones financieras, para que "se sepa sobre cuánto dinero, cuándo se depositó, en qué despachos, porque estoy enterándome de que había despachos, bueno, hay en todo el mundo que son los que manejan todo este tráfico de dinero, el llevar a guardar el dinero a los llamados paraísos fiscales, y desde luego que también hay fondos financieros".

"Entonces, que se aclare también el origen del dinero. Empresarios, hay políticos, legisladores de México y de todo el mundo. Entonces, que se sepa más, que se informe más. Qué bien que eso se está transparentando y que las autoridades correspondientes actúen si hay delitos que perseguir", apuntó.

Como dato para las nuevas generaciones, López Obrador dijo que el depósito en cuentas bancarias en paraísos fiscales no es nuevo y ejemplificó lo sucedido en 1990 con Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, "quien había sacado el país 100 millones de dólares utilizando un banco famosísimo, el segundo banco más importante de Estados Unidos en ese entonces, el Citibank, una investigación realizada por el Senado de Estados Unidos, 100 millones de dólares".

"Entonces, siempre tenemos que dar antecedentes, contextualizar. A mí me preocupan mucho los jóvenes, ya nosotros vamos de salida, ya hasta podemos decir ´gracias a la vida que nos ha dado tanto´, pero sí necesitamos atender a los jóvenes y hablar de los antecedentes, porque texto es contexto, no ver el árbol y no mirar el bosque", aseveró.