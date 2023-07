Se castigará a responsables por muerte de niña en elevador del IMSS

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de una niña que quedó atrapada en un elevador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo; afirmó que ya se investiga el caso y se va a castigar a los culpables.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles desde Palacio Nacional, el mandatario federal detalló que el incidente ocurrido en el hospital de Playa del Carmen, se debió a una falla en el elevador, el cual se encontraba descompuesto.

De acuerdo con el informe que el IMSS presentó al presidente, el instituto tiene un contrato con una empresa para el mantenimiento de los elevadores, pero pese a que el personal de dicha compañía acudió a evaluarlo, no efectuó la reparación.

"Se informó que no funcionaba, fueron a verlo los de la empresa encargada del mantenimiento; sin embargo, no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse. Entonces, cuando bajan a la niña que llegó enferma de dengue, queda atrapada, porque falló el elevador", detalló el mandatario.

López Obrador indicó que la investigación ya está en curso y aseguró que se va a castigar a los responsables. Aunque se ha señalado la posible culpabilidad del camillero que trasladaba a la menor, el presidente pidió esperar los resultados de la indagatoria.

"No es culpar por culpar. No se puede castigar a cualquier persona, no puede haber chivos expiatorios", dijo, y agregó que será el IMSS el que informe sobre las condiciones del contrato y el nombre de la empresa responsable del manteniendo.

¿Qué ocurrió en el IMSS de Playa del Carmen?

La noche del lunes 10 de julio, una niña de 6 años de edad estaba siendo atendida en el hospital número 18 del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Poco después de las 11 de la noche, personal del hospital trasladada a la menor en una camilla para ingresarla a otro piso; sin embargo, la camilla se atoró justo cuando el elevador comenzaba a subir, dejando prensada a la niña. Pese a los esfuerzos por rescatar a la infante, esta perdió la vida.