"Se acabó el dedazo", dice AMLO sobre candidatos

Durante la mañanera de este jueves, al responder a una reportera, sobre que vieron en camiones propaganda con la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el candidato del Partido del Trabajo en Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, el primer mandatario dijo que no puede hablar sobre las elecciones.

Pero también dejó en claro que no tiene ninguna relación con Mejía Berdeja, quien fue subsecretario de Seguridad de su administración y dejó el cargo para buscar la candidatura.

López Obrador dijo que no puede hablar sobre las elecciones. Afirmó que siempre ha sostenido que se tiene que respetar la opinión del pueblo y de las encuestas, pues es un asunto estatutario.

"Nunca ha habido problema, miren cuántos candidatos han surgido, e incluso han llegado a ganar gubernaturas mediante el método de encuestas, les guste o no les guste, es el pueblo el que decide; se acaba el dedazo, puede ser mi hermano, mi hijo, pero se somete a una prueba, a un escrutinoo, a una encuesta y el pueblo dice ´no´, no".

Y López Obrador reitera: "Yo no tengo relación con Ricardo Mejía Berdeja, se fue sin decir adiós".

López Obrador hizo un llamado a respetar las encuestas de Morena para la elección de candidatos: "No he inclinado la balanza en favor de nadie ni lo voy a hacer, se acabó el tapado, se acabó el dedazo, yo no tengo candidatos favoritos".

"El o la que gane la encuesta de Morena para ser candidato o candidata presidencial, a esa persona voy a apoyar".

Por otra parte el presidente refirió que Marcelo Ebrard es una gente muy seria, muy respetuosa. "No escuchó el canto de las sirenas y ahora ya sabe sobre el método". Sobre el proceso interno de Morena para la elección de candidata o candidato presidencial, dijo que debe ser transparente, no puede haber fraude.

Finalmente el presidente de México refrendó su apoyo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero.