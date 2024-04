Sarampión en México: ¿Cuáles son los síntomas y cómo se contagia?

Actualmente, México enfrenta un aumento en casos de sarampión, por lo que es una enfermedad viral sumamente contagiosa causada por el virus que pertenece a la familia Paramixoviridae del género Morbillivirus. Por esta razón, se recomienda tomar precauciones, así como estar alerta de los síntomas ¡te contamos!

El sarampión está alojado en las secreciones de la nariz y la faringe, por lo que el contagio ocurre cuando la persona enferma tose o estornuda y las gotitas de saliva expulsadas llegan a la vía respiratoria de personas que no han sido vacunadas y que no han padecido esta enfermedad.

El virus tiene un periodo de incubación en el organismo de una a tres semanas, y la transmisibilidad se da cuatro días antes y cuatro días después de comenzar el exantema (la aparición de ronchitas en el cuerpo), por lo que, para evitar contagiar a otras personas y prevenir hospitalizaciones, es recomendable el aislamiento en casa.

De acuerdo con las autoridades de Salud, hasta la semana 13 de este 2024, en el país se han notificado un total de 859 casos probables de sarampión o rubéola, es decir sospechosos y sujetos a análisis, de los cuales hay cuatro confirmados de sarampión.

De ese total, uno es importado y tres probablemente relacionados a importación.

¿Cuáles son los síntomas?

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. Los primeros síntomas del sarampión suelen aparecer entre una y tres semanas después del contacto con el virus. La fiebre es el primer síntoma típico, seguido de tos, conjuntivitis y, finalmente, el sarpullido, que generalmente comienza en la cara y luego se extiende al resto del cuerpo.









Factores de riesgo

De acuerdo a los factores de riesgo para el sarampión, se incluyen los siguientes:

- No estar vacunado. Si no te has dado la vacuna contra el sarampión, es mucho más probable que lo padezcas.

– Viajar a otros países. Si viajas a países donde el sarampión es más frecuente, tienes un riesgo mayor de contraer la enfermedad.

– Tener insuficiencia de vitamina A. Si tu alimentación no aporta una cantidad suficiente de vitamina A, es más probable que tengas síntomas más graves y complicaciones como consecuencia del sarampión.

Así puedes prevenir el sarampión

En este sentido, la mejor manera de prevenirlo es la vacunación. La vacuna contra la enfermedad vírica es segura y eficaz, y se recomienda para todas las personas, desde bebés hasta adultos. En México, existen dos inyecciones contra el sarampión:

Vacuna Triple Viral: Protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas. Se aplica a niños y niñas de uno a nueve años.

Vacuna Doble Viral: Protege contra el sarampión y la rubéola. Se aplica a adolescentes de 10 a 19 años.

Es importante mencionar que la vacunación contra el sarampión consta de dos dosis: la primera se aplica a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses o a los seis años, dependiendo del año de nacimiento de la persona.

¡Cuídate!