Sandra Cuevas se retirará en 2024; "la política mexicana es un asco"

Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, aseguró que dejará la política una vez terminado su mandato en 2024 pues llegó a la conclusión de que la "política mexicana es un asco".

Cuevas Nieves expuso que "jamás había estado dentro de la política y hoy que estoy dentro de la política veo porqué el país no avanza. La política es un asco, la política mexicana es un asco... No aspiro a nada más que terminar bien mi periodo, a hacer todo lo correctamente posible", señaló la alcaldesa en entrevista con W Radio.

Este fin de semana se generó una nueva polémica en su demarcación luego de prohibir la instalación de sonideros alrededor del Kiosco Morisco de Santa María la Ribera, generando un altercado entre manifestantes y policías.

Cuevas, quien asumió como alcaldesa en octubre de 2021, descubrió que en la política el 80% "se dedican a estar haciendo puro alboroto, puro chismerío y a mí eso no me gusta, a mí me gusta trabajar, dar resultados", expresó.

Al ser cuestionada si está decepcionada y considera retirarse de la política, Cuevas Nieves respondió que sí, pues su carácter y su forma de ser no le permiten estar en un entorno problemático.

Para la funcionaria capitalina, la vida es muy corta como para desperdiciarla en conflictos, y aseguró que para ella lo más importante no es el poder ni el dinero, sino su familia.