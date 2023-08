Sandra Cuevas irá por la CDMX: "ahora sí tendrán una Jefa de Gobierno de a deveras"

La alcaldesa Sandra Cuevas se "destapó" para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las próximas elecciones de 2024, y destacó que "ahora sí habrá una Jefa de Gobierno de a deveras".

Durante un mitin realizado en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc, Cuevas daba un discurso sobre seguridad cuando aprovechó para revelar sus intenciones de competir.

"Ustedes saben que así mucho que me quieran los partidos, no, porque no me doblo ante ellos, porque no me doblo ante ningún político, porque mi deber es con la gente, pero, pues, ya llegué, aquí estoy y si Dios me lo permite y ustedes me ayudan, sí, voy a competir para ser la próxima jefa de gobierno... ahora sí van a tener una jefa de gobierno de a deveras", dijo en medio de porras de vecinos en la convocatoria de "Construyendo la nueva capital".

Dice Sandra Cuevas que será la próxima jefa de gobierno de la CDMX...



No se burlen, por fis... pic.twitter.com/JfXgzUZwes — Naika (@nayeli786) August 15, 2023

Sandra Cuevas afirmó que no le va a temblar la mano para hacer lo correcto, destacó que lo que debe hacer una Jefa de Gobierno es "lo que ella va a hacer".

Agregó que buscará una unidad desde la Jefatura de Gobierno con las 16 alcaldías para trabajar en temas como seguridad, mejoramiento de espacios públicos, movilidad y salud. Además, adelantó que como mandataria capitalina no haría mítines y los únicos eventos masivos serían los conciertos.

En línea con el tema de seguridad que trató en su mítin en la Cuauhtémoc, Cuevas comentó que la jefa de Gobierno de la CdMx debe hacer un Operativo Diamante todos los días en una Alcaldía distinta, y que en estos recorridos también esté el Secretario de Seguridad Ciudadana.

Frente a sus simpatizantes, la alcaldesa consideró que se debe trabajar en la recuperación de espacios públicos, y en la rehabilitación de escuelas; de igual forma, subrayó, los deportivos deben ser gratuitos para que las y los niños los disfruten en lugar de estar pegados en el "mugre teléfono".

También indicó que se debe apostar a la educación y a las becas al extranjero, ya que así "se evitará que cualquier ´porro´ gobierne la ciudad".

Por último, dijo que se debe ampliar el Metro capitalino y unificar la Tarjeta de Movilidad Integrada para que con un solo plástico se pueda entrar a todos los transportes, usar bicicletas y hasta entrar al Suburbano.

"LA OPOSICIÓN SOY YO, DEJEN DE SABROSEARSE LA CUAUHTÉMOC": CUEVAS

Apenas el pasado 4 de agosto, Sandra Cuevas amenazó a la alianza opositora. En un mensaje a medios dijo que quien ha demostrado ser oposición, "soy yo". Le dijo al bloque que conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI), De la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) que ella puede reelegirse o nombrar a un "sucesor" si decidiera no competir en 2024. "Dejen de saborearse la [Alcaldía] Cuauhtémoc", le dijo a los partidos que la llevaron hace dos años al poder y, de paso a su oposición, Morena.

Cuevas recibió hoy un duro revés: el Operativo Diamante, que le ha servido para grabarse y fotografiarse en las calles de la demarcación, es ilegal. El Órgano de Control Interno, que depende de la Secretaría de la Contraloría General (SCG) de la Ciudad de México, le ha cortado la cabeza a cuatro funcionarios que le sirven: el director general de Seguridad Ciudadana y Protección Civil; el director de Protección Civil; el director de Mercados y Vía Pública y el encargado del despacho de la Dirección General de Gobierno.

La alcaldesa se quejó de su oposición, Morena, pero el mensaje más duro ha sido para el PRIAN, con el que podría romper, según dijo. El contexto es importante. Sandra Cuevas estuvo apenas hace unos días en Washington conviviendo con la ultraderecha de México y Estados Unidos, que pretende lanzar a Eduardo Verástegui para las elecciones presidenciales mexicanas de 2024. Verástegui rechaza abiertamente a Xóchitl Gálvez y al PAN (y por lo tanto al PRI y al PRD), y apela al sector más conservador del país para lanzarse hacia la Presidencia.

"Quiero mandar un mensaje muy claro", dijo en conferencia de prensa para fijar postura sobre la suspensión temporal de personas servidoras públicas de la Alcaldía Cuauhtémoc por participar en el "Operativo Diamante":

"Dejen de estarse saboreando la Cuauhtémoc, la Cuauhtémoc todavía tiene Alcaldesa y se llama Sandra Cuevas. Yo hago encuestas mensuales y Morena no va a regresar a la Cuauhtémoc", sentenció. "Morena ya está fuera de la Cuauhtémoc y la persona encargada de haberla sacado se llama Sandra Cuevas, por eso tanta persecución".

Pero además también el mensaje fue para la Alianza va por México: "dejen de saborear la Alcaldía Cuauhtémoc, porque la Cuauhtémoc tiene alcaldesa y se llama Sandra Cuevas".

Advirtió que "si no quieren que la Alianza se rompa, respeten a la alcaldesa Sandra Cuevas. Respeten, porque yo respeto sus demarcaciones, la autoridad de los presidentes nacionales, de los presidentes de la ciudad de México, de los diputados, de los alcaldes y he demostrado ser la verdadera oposición de la Ciudad de México".

Cuevas presumió ser una mujer que se ha enfrentado al Presidente de México, a Claudia Sheinbaum Pardo sin miedo alguno. "Entonces, respeten, respeten y pongan quietos a quien deben poner", dijo.

Expuso que antes de que se elija otro candidato para la Cuauhtémoc, si es que yo decido retirarme, "les recuerdo que primero deben de escuchar si me quiero reelegir y por supuesto que llevo mano para el siguiente alcalde o alcaldesa. No se confundan y no quieran jugar".