Samuel García no va; descarta MC a gobernador de NL como candidato a la Presidencia

Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, reiteró que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, no participará en la carrera presidencial, debido a que se espera que concluya su mandato en la entidad del norte del país, tal como el propio militante lo ha expresado en diferentes ocasiones.

El pasado 5 de diciembre, García Sepúlveda destapó su interés de competir por la Presidencia de la República, de la mano de su partido Movimiento Ciudadano (MC), en los comicios de 2024, pese a que ha asegurado que quiere terminar su mandato en el norte del país.

Durante la Convención Nacional Democrática Extraordinaria del partido naranja, el mandatario local indicó que su instituto cuenta con muy buenos perfiles para competir por la titularidad del Ejecutivo Federal, por lo que destacó que no necesitan ir en alianza con ningún otro partido.

"No sé si vamos a ir juntos o en bola, solos o en coalición, lo que sí sé es que hemos demostrado, como en Nuevo León, que no ocupamos a nadie, solos ganamos y ganamos bien. No sé quién vaya a ser el candidato, pero aquí tenemos gallos y mujeres fregonas", expresó.

Sin embargo, pese a confesar su deseos por obtener el máximo cargo político del país, Samuel advirtió que sabe que, actualmente, "falta mucho" para que se definan las candidaturas, además de que su mayor responsabilidad está con Nuevo León.

