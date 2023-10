Samsung bloquea celulares comprados 'en el mercado gris'

Las empresas de telefonía en México, se encuentran en medio de la polémica por querer terminar con sus productos adquiridos en el mercado gris, como Samsung, la compañía anunció que tomaría acciones en contra de los dispositivos comprados de forma irregular.

La decisión de esta compañía se puso en práctica desde ayer miércoles y afecta a los usuarios que hayan activado un dispositivo a partir del 21 de septiembre del 2023 en México.

Quienes resulten afectados con el bloqueo de su teléfono, señaló la compañía surcoreana, recibirán un cupón del 30% de descuento, el cual se podrá hacer válido por medio de sus tiendas oficiales y que será válido hasta el 31 de diciembre de este año.

“En Samsung México estamos comprometidos con la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones locales en cada uno de los países donde operamos”.

Comentó la empresa a través de un comunicado.

¿Qué es el mercado gris que afecta a Samsung?





El mercado gris es una forma de comercializar productos a partir de vías de distribución no oficiales. Pueden ser marketplaces en línea o puntos de venta en donde los usuarios obtienen sus dispositivos, en este caso teléfonos inteligentes, a un precio más barato.

Aunque los consumidores podrían no saber el origen del producto que compran, estas medidas las toma la compañía para no promover la venta ilegal o no oficial de sus productos.

Sin embargo, los gadgets no pasan por una revisión y homologación de parte de las oficinas locales de los fabricantes. O sea, significa que compran teléfonos 'liberados' que no entran al país, de acuerdo a la regulación que solicitan los organismos, lo cual puede representar un problema en términos de funcionamiento.

De acuerdo con datos de Samsung México, entre el 15 y el 20% de los smartphones de la compañía son adquiridos por medio de esta vía y por ello han tomado acciones en contra de esta importación paralela.

A mediados de septiembre, la empresa comunicó que comenzaría a enviar notificaciones a los usuarios dueños de este tipo de teléfonos, con el fin de que contactara a su vendedor y pudiera cumplir por la garantía del equipo, sin embargo, ahora las acciones son de mayor peso.

Hasta ahora, Motorola había sido la única empresa que implementó acciones de bloqueo hacia este tipo de celulares, pero la china Oppo también anunció que comenzará a bloquear teléfonos provenientes del mercado gris.

¿Cómo puedo identificar si mi equipo viene del mercado gris?





Algunos elementos para detectar que el celular no proviene del mercado gris son: verificar si en la etiqueta de la caja viene el sello de la NOM, la información de los requerimientos eléctricos y la información del importador comercial de acuerdo a la normatividad mexicana.

Esto también se puede verificar en el dispositivo: Dar clic en “Acerca del Smartphone” >>> Etiquetas Reglamentarias y observar que la información sea compatible con la reglamentación de México. Esto garantiza que es un celular autorizado y acorde con la compatibilidad de los distribuidores de México.