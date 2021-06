Salud da su penúltima conferencia; reportan 229, 578 muertes por COVID-19 en México

Aunado a ello, son ya 1 millón 948 mil 268 personas que se han recuperado del coronavirus en el país y se precisó de la existencia de 2 millones 630 mil 581 casos estimados.

Respecto a la pandemia activa, son 22 mil 711 personas las que han presentado síntomas en los últimos 14 días, por lo pueden contribuir a la propagación del virus SARS-CoV-2.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, el subsecretario detalló que la ocupación hospitalaria a nivel nacional se encuentra 87 puntos por debajo del máximo histórico registrado.

Las camas de hospitalización general y las camas equipadas con ventilador, para pacientes en estado crítico, se encuentran al 14 por ciento de su capacidad total en todos los estados, lo que representa el aumento de un punto con respecto al día anterior.

El funcionario aclaró que el número de vacunas aplicadas el día de hoy disminuyó debido a que los insumos fabricados por AstraZeneca no han sido liberados aún. A la par, explicó que no fue por el gobierno ni por Cofepris, sino que AstraZeneca y Liomont no han liberado las dosis pactadas, pero se espera que esto se normalice en los próximos días.

Al corte del 10 de junio del 2021, a las 16:00 horas, se reportaron 345 mil 52 dosis aplicadas de la vacuna contra el COVID-19 en territorio nacional.

