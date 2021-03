Ricardo Monreal defiende 'inocencia' de Manlio Fabio Beltrones

"La hija del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones ocultó 10,4 millones de dólares en Andorra". Con este título, el diario El País presentó este miércoles una investigación sobre el presunto vínculo de la hija del priista, la actual senadora Sylvana Beltrones, con las cuentas millonarias de la familia en la Banca Privada d'Andorra (BPA).

El senador Ricardo Monreal rechazó pronunciarse sobre la investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la priista Sylvana Beltrones por ocultar millones de dólares en Andorra. "Nosotros somos muy cuidadosos", dijo el morenista.

"Creo, siempre he defendido el principio de presunción de inocencia, siempre he defendido el principio del debido proceso, que son principios que rigen todo el proceso penal en la Constitución, y que fue una lucha que dimos hace años", agregó Monreal Ávila.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara alta también tuvo palabras de aliento para la hija de Beltrones, a quien le externó su solidaridad. "No me voy a convertir en juez o en ministerio público. Tengo una opinión positiva de Manlio Fabio, fui compañero de él en el Senado y en la Cámara de Diputados y no cambiará", dijo.

"Y si hay algún elemento de la Fiscalía que determine un grado de responsabilidad, seguramente él lo aclarará y seguramente él se someterá a la propia indagatoria. No agrego más, porque yo he sido víctima de filtraciones, he sido víctima de procesos que se construyen al amparo del poder político y fui víctima de persecución", insistió.

Por lo que deseó que "todo se aclare", no sólo por el senador o exsenador Manlio Fabio, sino "por una de nuestras compañeras a quien estimo, a la senadora Sylvana Beltrones que es miembro o es parte integrante de este Senado de la República; y nuestra obligación es siempre actuar con responsabilidad en este tipo de señalamientos. Nuestra solidaridad para ella, como senadora".