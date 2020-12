Revocan resolución que ordenaba a partidos la paridad de género en candidaturas

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó por mayoría de votos la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenaba a los partidos políticos la paridad de género con la postulación de siete mujeres como candidatas para competir por las 15 gubernaturas en 2021, al considerar que dicha autoridad se excedió en sus facultades, al violar el principio de reserva de ley.

De acuerdo con un comunicado emitido por el TEPJF, luego de la sesión pública no presencial del lunes, bajo el formato de videoconferencia, las y los Magistrados afirmaron que el hecho de que a la fecha no existan directrices por parte de la legislatura para la postulación paritaria en gubernaturas, no habilita a las autoridades electorales a imponer obligaciones a los partidos políticos, pues se trata de una cuestión que, constitucionalmente compete definir en exclusiva a los Congresos Estatales y al Congreso de la Unión.

"En consecuencia, las Magistradas y los Magistrados también vincularon a los referidos órganos legislativos para que legislen y garanticen la paridad respecto de las gubernaturas en los próximos procesos electorales posteriores a los de 2021?, indicó el organismo electoral.

Este martes, la magistrada Janine Otálora rechazó la redacción final, pues sostuvo que se ordenó "vincular a los partidos políticos a postular siete candidatas" y "en momento alguno se determinó que ello sería en la medida de lo posible, ni en atención a las disposiciones internas de los partidos".

Con información de Aristegui Noticias