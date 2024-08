Reunión de AMLO con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa sería la última

Hoy en Palacio Nacional se llevó a cabo la última reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Lo anterior lo informó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los jóvenes desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, al salir del encuentro con el mandatario.

En reunión con periodistas, el defensor del grupo mayoritario de los padres afirmó:

"La posición de los padres es que hoy es la última reunión. Nosotros no vemos condiciones de una próxima reunión. Las reuniones sólo son confrontaciones (...) el Presidente coincidió también (...) ´si ustedes ya no quieren que no nos reunamos, no nos reunimos".

Vidulfo Rosales mencionó que el caso registró avances hasta 2021, año en que se "tocaron las fibras sensibles" del Ejército.

Momento a partir del cual la Defensa comenzó a poner trabas al trabajo de los investigadores involucrados, y a negar información que podría abonar a la resolución del asunto.

Abundó que el grupo confía en que con el gobierno de Claudia Sheinbaum "se pueda reconstruir el diálogo, se pueda reencauzar la investigación del caso Ayotzinapa, se pueda trazar una nueva ruta, que nos lleve a retomar las líneas importantes que hay".

El representante de los padres de los 43 normalistas desaparecidos comentó que el gobierno les informó de dos detenciones importantes, una de ellas de especial relevancia pero que no les proporcionaron datos al respecto.

Por otra parte, el grupo informó que tienen contemplada una jornada de lucha que comenzará a mediados de septiembre y concluirá el 26 del mismo mes, como parte su protesta para lograr la verdad y justicia del caso.