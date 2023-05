Reunión con Elizabeth Sherwood-Randall fue muy buena: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió en la conferencia mañanera a la reunión que sostuvo la tarde de ayer, con la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador dijo que trató el tema migratorio.

En primera instancia, mencionó que por primera vez en muchos años, se abrió una vía para que los migrantes puedan realizar sus trámites y migrar a Estados Unidos de manera legal.

El Jefe del Ejecutivo federal, agregó que se otorgan cerca de 400 mil visas de trabajo para Nicaragua, Venezuela, Cuba y países de Centroamérica.

Con esto, refirió, se evita el riesgo que significa atravesar México para llegar a Estados Unidos.

Reconoció al presidente Joe Biden por implementar esta iniciativa.

"Hay una esperanza que no existía, que no era más que echarse a andar y correr riesgos para llegar a Estados Unidos y mitigar el hambre, la pobreza por faltas de oportunidades en las comunidades de origen".

El primer mandatario afirmó que su gobierno tiene estudios que demuestran que en donde se aplicaron los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el futuro, la migración se redujo.

Manifestó que en la reunión se habló sobre fentanilo, refirió las acciones que se implementan para que se tenga información sobre esta droga, y que no se use el consumo para fines politiqueros y que no se culpe a México.

/ct