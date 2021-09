Retira TEPJF multas a Samuel García y MC por apoyo de Mariana Rodríguez

Dicha multa fue por 55.7 millones de pesos a su partido Movimiento Ciudadano (MC) y por 448 mil 100 pesos al político.

El proyecto para nulificar la resolución fue aprobado este 14 de septiembre por unanimidad de siete votos a favor.

Durante la sesión, se recordó que el INE multó a García Sepúlveda y a su partido por las publicaciones en redes sociales realizadas por la esposa de éste, a fin de promover su candidatura.

Según el análisis del órgano electoral, fueron un total de mil 300 historias y 45 fotografías a favor del gobernador electo de Nuevo León difundidas durante los 90 días de campaña, lo cual es considerado como "aportaciones en especie" y por las que el político debió pagar alrededor de 27.8 millones de pesos.

"No pueden considerarse aportaciones por respeto a la libertad de expresión"

No obstante, el magistrado Infante Gonzáles destacó que las publicaciones de Mariana Rodríguez no deberían considerarse como aportaciones, por la "libertad de expresión y por el vínculo matrimonial".

"Las publicaciones no pueden considerarse como aportaciones, entre otras cosas por el respeto a la libertad de expresión y por el vínculo matrimonial entre Mariana Rodríguez y Samuel García. El INE no pudo demostrar ni tiene constancia de que Mariana Rodríguez haya recibido alguna prestación de dinero o en especie o la promesa de estas a cambio de sus publicaciones, además, no hay pruebas de que se haya contratado un esquema de publicidad para dar más difusión a las publicaciones de Mariana Rodríguez y el número de seguidores de ella no son argumentos suficientes", detalló.

Al analizar un total de 604 imágenes, el TEPJF confirmó que algunas de ellas son comerciales "porque se destacan o hacen referencia a algún tipo de producto o servicio"; sin embargo, hay otras personales, mismas que están relacionadas con las actividades familiares o de la vida privada de la influencer.

Pese a dicha determinación, los magistrados consideraron que Samuel García sí deberá ser sancionado por la aparición de su esposa en el video ´Arráncate Nuevo León´, aunque el monto deberá ser modificado por el INE.

Con esto, quedó claro que la participación en campaña de mi esposa Mariana Rodríguez fue desinteresadamente y como una ciudadana libre de expresar sus opiniones. — Samuel García (@samuel_garcias) September 14, 2021

