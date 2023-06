Respuesta de Cártel del Noreste a madres buscadoras de Sonora es real, afirman (+Video)

El pasado mes de mayo una madre buscadora hizo un llamado a los grupos del crimen organizado para que se pactara una tregua ante la violencia que se vive en México, mientras que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó a favor del mismo y pidió a los cárteles no ser violentos. Más de 20 días después un grupo de personas cubiertas del rostro y con chalecos con insignias del Cártel del Noreste (CDN) se pronunció al respecto.

La grabación fue difundida en redes sociales y rápidamente se hizo viral dividiendo opiniones, algunas personas tacharon de cínicos a los sicarios, pues señalan que han sido causantes de hechos cruentos. En el video se ve a nueve presuntos sicarios parados frente a una pared blanca, usando ropa táctica negra y empuñando rifles, ametralladoras ligeras y fusiles Barret. El hombre que está en medio es el que lee el mensaje dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, en razón de la declaración que dio en su rueda de prensa, sobre la petición de la madre buscadora de Sonora, en donde solicitaron una tregua, esta organización la acepta, sin que esto por ningún motivo signifique debilidad, sino que se busque la paz y el bienestar de México", se oye decir al hombre.

Como si fuera broma o algún tipo de chiste, el Cartel Del Noreste #CDN le manda un mensaje a López Obrador donde dicen que se unen por la paz en México. También menciona que están unidos o aliados con el #CDG de Matamoros. Después de toda la gente inocente que en matado y... pic.twitter.com/QW0VAgErsH — Vivo En Marte (@DemonioTtv) June 23, 2023

Continúa diciendo que independientemente de su llamado (a ser buenas personas y dejar la violencia) ellos ya han entablado conversaciones con el Cártel del Golfo división Matamoros y están "en pláticas de paz". "Nosotros sabemos el problema de fondo, del año 2000 a la fecha, la violencia se ha apoderado del país. Sabemos que es un problema que usted heredó y estamos dispuestos a poner nuestro grano de arena".

El mensaje sigue, dice que toda la población se puede beneficiar de una ley transicional de justicia y en ese mismo tenor pregunta al presidente López Obrador con qué persona de su gobierno se puede poner en contacto su representante jurídico. "Por eso ahora le preguntamos como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, cuáles serán los mecanismos jurídicos para tener la certeza de que los acuerdos de paz se van a respetar".

De manera cordial el presunto sicario finaliza el mensaje pidiendo una respuesta al Presidente: "Sin más, esperamos una respuesta de usted y le enviamos un cordial saludo. Atentamente, sus seguros servidores del Cártel del Noreste".

La veracidad del video, que dura 2:32 minutos, fue confirmada a este medio por Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora.

"Si es verdad, ya tenemos respuesta gracias a Dios, seguiremos pidiendo para que se unan más cárteles", escribió en un mensaje vía WhatsApp.

Cecilia Patricia Flores Armenta, líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora, ha pedido otras veces a los líderes de cárteles de la droga en Sonora, incluido Rafael Caro Quintero, que no les arrebaten la vida a las buscadoras y les permitan seguir con sus labores para dar con el paradero de los desaparecidos, pues no planean hallar culpables sino paz.

"Tengo la necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, que no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa. Tenemos la necesidad de traerlos porque buenos o malos, culpables o inocentes, para nosotros es toda nuestra vida", expuso en enero del 2022 en el videoclip compartido en la cuenta de Twitter de Madres Buscadoras de Sonora.

La misma petición hizo Delia Quiroga, una de las activistas del colectivo 10 de Marzo, quien pidió en mayo hacer el pacto de paz con nueve cárteles.

El Presidente López Obrador manifestó su apoyo a este pacto el pasado 30 de mayo durante su conferencia matutina: "La violencia es irracional y vamos a seguir buscando la paz". Aunque el mandatario ya había llamado en ocasiones anteriores a los criminales a "portarse bien".

"Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo", manifestó el Pdte. @lopezobrador_, al suscribir llamado a la paz de la activista y madre buscadora Delia Quiroga –que incluye a grupos criminales–, para erradicar violencia y desaparición forzada. pic.twitter.com/V8zDQehS1M — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 30, 2023

Este es el primer posicionamiento que un cártel hace tras el llamado de Delia Quiroga.

A finales de 2022, López Obrador señaló que la estrategia de seguridad de México de "abrazos no balazos" sí está dando resultados y aseguró que en su gobierno se ha registrado una disminución en la tasa de homicidios dolosos.