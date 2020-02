Responde Gertz Manero si puede haber maxiproceso en caso Lozoya

El fiscal Alejandro Gertzcoincidió en que el caso de Emilio Lozoya no es un caso aislado y respondió si puede haber un maxiproceso.

-Hemos llegado al punto de que, al final, todo conecta, es decir, tenemos un entramado de sucesos, de situaciones, que algunas de ellas están ya bajo investigación judicial como el caso Lozoya, o el caso Rosario Robles, o en Estados Unidos el caso García Luna, pero al final de cuentas estamos con un panorama en donde la pregunta doctor Gertz es si estamos o no enfilándonos a lo que podría ser -y ahí usted tendrá un papel estelar-, podría ser una suerte de maxiproceso, donde un caso conecta con otro y los personajes principales de estas historias acaban siendo los mismos, los que en un punto de la historia de México han protagonizado historias de corrupción o de probable corrupción en nuestro país, lo que marca la vida de México en los últimos años, doctor Gertz, y la pregunta, se la lanzo:¿hay o no condiciones para un maxiproceso en México?-, le preguntó la periodista Carmen Aristegui.

"Bueno, hay condiciones para demostrar que son conductas del poder, que es un sistema permanente de colusión y de encubrimiento, que ha dado lugar a esta corrupción que verdaderamente es ya intolerable. La hipótesis que ustedes desarrollaron la comparto absolutamente, estoy totalmente de acuerdo con ella", respondió Gertz.

-El punto del análisis es: ¿o estamos frente a la suma de casos aislados que se van a procesar judicialmente y se llevará o no a la cárcel a alguien por Agronitrogenados, o por Fertinal o por la Estafa Maestra o los casos específicos que ya están en un proceso judicial?, o ¿tenemos la posibilidad y la institucionalidad necesaria para que esos casos, que tienen hilos vinculantes, se procesen integralmente, en esta figura judicial, que yo no sé cómo se come en México, pero que en otros países ha sucedido.

"Exactamente es eso. Mire, si estuviéramos en las administraciones anteriores se hablaría de casos aislados. En este caso en específico y en este momento y ante una institución autónoma del Estado, yo coincido exactamente con usted y estoy en contra de esa visión de que son casos aislados, que no tienen nada que ver uno con otro. Afirmar que son casos aislados y que esto se da en un contexto que no tenga un hilo conductor es una forma de engañar y es una forma de encubrir la verdad".

"Este individuo se fugó de México y nos ha dado mucho trabajo poderlo encontrar pero finalmente ahí está el resultado", refirió en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

CON INFORMACIÓN DE ARISTEGUI NOTICIAS