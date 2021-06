Responde AMLO a publicación del New York Times sobre accidente del Metro

Luego de lo publicado por The New York Times sobre el colapso de un tramo en la Línea 12 del Metro , Andrés Manuel López Obrador , Presidente de México, pidió esperar el dictamen.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, el Mandatario señaló que la información que contiene el artículo del periódico estadounidense se pudo deber a una "filtración", pues es algo que siempre ha sucedido y ningún gobierno ha estado exento, más en este tipo de situaciones, pero no es algo trascendente.

"Esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones que siempre se dan. No es eso tan trascedente, no estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido ¿no? y es muy difícil que no haya fuga de información.", comentó.

Su postura contrarió a lo expresado ayer por la propia jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que por lo menos de su gobierno no se habían dado dichas filtraciones.

"Debe de haber habido. Es que no alcanza la jefa de Gobierno ni ninguna autoridad en un gobierno a tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad; en todos los gobiernos hay quienes no solo no coinciden con nuestro proyecto, sino que están en contra, esto es así en todos lados, hay pruebas suficientes", comentó.

El titular del Ejecutivo indicó que la filtración de información es "sustancia a la política" y es algo que no preocupa a su gobierno, ya que no tienen nada que ocultar, por lo que pidió esperar los resultados del dictamen.

Insistió en que, independientemente de lo que arroje el dictamen, tanto el Gobierno Federal como el de la Ciudad de México apoyarán a los familiares de las 26 víctimas mortales y buscarán que los responsables sean castigados, así como reestablecer en breve el servicio de la Línea 12 del Metro, ya que es un medio de transporte que beneficia a muchas personas del Estado de México, Tláhuac e Iztapalapa.

En este contexto, López Obrador aseguró que sus opositores quieren poner "a pelear" al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por lo ocurrido en la Línea 12 del Metro.

"Estribillo político de nuestros adversarios, quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia; ellos quisieran eso, quisieran que se pelearan: Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, etc, etc, etc,".

El Mandatario señaló que esta actitud de sus adversarios es porque están "menguados, porque no hay dirigentes del conservadurismo".

"A la mejor surjan, pero en el flanco izquierdo hay hasta para tirar para arribar, para prestar", subrayó.

Dijo que como en éste como en otros casos con otros funcionarios de su gabinete, sus adversarios le apuestan a "que nos fraccionemos" pero "se van a quedar con las ganas".