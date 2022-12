Respalda AMLO debate entre aspirantes de Morena a la Presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador al preguntarle sobre un debate entre la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, dice que si ellos lo deciden, lo pueden hacer y pide que "no los vayan a acusar de actos anticipados de campaña".

"Pues si ellos lo aceptan, pues sí, no hay por qué negarse a que den a conocer sus planteamientos sólo tener cuidado que no los vayan a considerar como actos anticipados de campaña, habría que verlo pero si no está prohibido y lo pueden hacer ejercen su libertad".

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, aceptó la propuesta del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y de Marcelo Ebrard, para debatir previo a la realización de las encuestas con las que definirán al abanderado presidencial en 2024.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebard, mencionó que los candidatos a la presidencia para el 2024, es necesario separarse del cargo entre enero y febrero.

Piso parejo

Sin embargo, el canciller subió la apuesta y pidió a la dirigencia de su partido definir el momento en que las "corcholatas" debían separarse de sus cargos, a fin de garantizar piso parejo y evitar que se acuse a los aspirantes de utilizar recursos públicos.

El lunes pasado, tanto Ebrard como Monreal propusieron a la militancia de Morena realizar careos entre los aspirantes, esto previo a las dos encuestas que definirán a su abanderado.