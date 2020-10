Rescate de Pemex y CFE es prioridad: AMLO

Durante la supervisión del complejo de la Comisión Federal de Electricidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó la postura de legisladores estadunidenses cuestionando su política energética, reivindicando que durante las negociaciones del tratado comercial, como presidente electo, revirtieron los compromisos del pasado gobierno para renegociar el capítulo energético.

"Por eso no debe de llamarse a engaños los que se aprovecharon de manera deshonesta en el periodo neoliberal cuando se gobernó para beneficio de particulares".

El mandatario aseveró: "a mí no me pagan Repsol, me paga el pueblo, tengo que defender el interés público.

En el caso de Repsol una de las empresas que abuso de esta política privatizadora, se llevaron a trabajar a la que fue secretaria de Energía (Georgina Kessel), no sólo eso, se llevaron como consejero al expresidente Calderón, una vergüenza".

Ratifica los objetivos

Molesto, el mandatario salió al paso de las críticas de los legisladores estadunidenses y arremetió contra los alcances de la reforma energética impuesta en el periodo neoliberal, ratificó que el eje de su política energética será rescatar el papel central de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

"No vamos a violar ningún contrato, vamos a darle dentro de los márgenes legales a darle preferencia a la CFE y Pemex, así de claro". Tras censurar que por los términos de los contratos se imposibilita a las plantas de la CFE operar a toda su capacidad bajo el sofisma de las energías limpias.

Lopez Obrador comentó que al leer el desplegado encontró algo que para él es motivo de satisfacción, porque se acusó al gobierno de México de estar empeñado en proteger. A la CFE "pues cual es la función entonces del gobierno", es defender el interés público, no los negocios privados".