Rescatan a normalista veracruzana de novatada en Puebla, la tenían sin comer (+Video)

La madre de una menor de origen veracruzano, de nombre Ximena, alumna de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural ´Carmen Serdán´, ubicada en Teteles de Ávila Castillo, Puebla, acudió al rescate de su hija quien, afirma, llevaba días sin comer ni beber, objeto de una supuesta "semana de la novatada" en el instituto de modalidad internado.

Ximena, junto a otras alumnas de nuevo ingreso, presuntamente eran víctimas de una novatada durante la semana de inducción, donde eran retenidas sin alimento ni agua, además de ser obligadas a trabajos forzados, razón por la cual contactó a su madre para que acudiera en su ayuda.

Sin embargo, minutos después la alumna de nuevo ingreso logró salir y reunirse con su mamá, quien volvió a dirigirse a las personas encapuchadas, responsabilizándoles de cualquier daño a la salud e integridad de su hija, quien, afirma, se encontraba muy deshidratada.

"Tal parece que en esta escuela no hay ley, pues ni los mismos maestros pueden poner orden y evitar estos atropellos [...] Al gobernador del estado y al presidente les hago un llamado para que tomen cartas en el asunto, no puede ser que no haya autoridad", denunció.