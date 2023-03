Reprueba AMLO quema de figura de la ministra Piña duran mitin en el Zócalo (+Video)

El presidente Andrés Manuel López Obrador, reprobó la quema de una figura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, durante la marcha de concentración por el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera en las instalaciones del Zócalo de la Ciudad de México.

Desde el estado de Chiapas, el jefe del Ejecutivo condenó la acción de este acto, y pidió a la ciudanía a no llegar a esos extremos.

"No debe de llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. Sí condeno esos actos, no hace falta, tenemos que vernos como adversario, no como enemigos".

El mandatario federal afirmó que su movimiento es pacífico y no tiene similitud a los actos que realizan los conservadores.

"Nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer. Nosotros no podemos actuar de la misma manera, hay que ser respetuoso, este es un movimiento que es y seguirá siendo pacífico, y no odiar".

Finalmente, indicó que son expresiones minoritarias y que no hay que dar motivos para que dañen el movimiento de transformación.

¿ Soy la única que creé que AMLO es el responsable de que el pueblo esté más DIVIDIDO que nunca ?



ÉL está detrás de la quema de la figura de la Ministra Norma Piña con sus discursos de odio que causa dicha violencia.



La fomenta y después calla.



¿ Quién más de acuerdo ?@SCJN pic.twitter.com/CucnKmLIt7 — Melissa ?? (@Melissa_Bely) March 19, 2023

