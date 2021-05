Reporta AMLO asesinato de militares durante emboscada en Michoacán

Durante la conferencia matutina, el mandatario y lamentó las muertes y envió sus condolencias a los familiares de los militares ultimados; y no dio más detalles del suceso.

"Ayer lamentablemente emboscaron a un grupo de soldados cerca de Aguililla, en Michoacán, asesinaron a dos y envío a sus familiares mis condolencias, mi solidaridad", expresó.

El comentario vino a colación luego de que el Mandatario refirió que, en el caso de los dos jóvenes asesinados por militares en Nuevo León, en julio pasado, está en manos de la Fiscalía General de la República, pero dio la instrucción para que hoy proporcione avances de la investigación a los padres de los jóvenes que permanecen en plantón en el Zócalo capitalino.

"En este caso que se dio en Nuevo Laredo se está haciendo toda la investigación y se castiga, si hay responsabilidad, a quienes abusaron en el uso de la fuerza", indicó.

López Obrador dijo que la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en este tipo de casos corresponde resolverlo al Ministerio Público y no caer en "juicios sumarios".

Subrayó que, desde que inició su gobierno, la instrucción ha sido no se reprima a nadie y se respeten los derechos humanos, y así lo ha venido haciendo el Ejército Mexicano y la Marina.

"No vamos a reprimir a ninguna persona y además el Ejército tiene esa instrucción y puedo garantizar que lo están cumpliendo. Ya no hay masacres, ya no es el tiempo de antes".

Recalcó que ya se dejaron atrás esos tiempos de "el ojo por ojo y el diente por diente, ya no son las masacres que había anteriormente".

