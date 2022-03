Relaciones diplomáticas con España seguirán en pausa: AMLO

En la conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo Federal aclaró que su propuesta de pausar las relaciones con ese país no tiene que ver con su pueblo, sino con las empresas de élite, quienes "no actuaron con decencia".

"Tenemos diferencia con estas empresas, como es el caso de Iberdrola, empresas que tiene que ver con la industria eléctrica, pero eso es independiente de las relaciones de amistad, las relaciones que siempre se han tenido con España, desde luego interrumpidas durante el Franquismo, pero nosotros le tenemos un gran reconocimiento al pueblo español.

"Nuestro respeto, pero no es un asunto del pueblo español, es un asunto de empresas de la elite económica, política, que no han actuado con decencia, pero eso no significa ruptura de relaciones".

Noticia Relacionada México no se verá afectado por bloqueo de EU a petróleo ruso: AMLO

Cuando hablo de pausar es para que políticamente se internalice una realidad, la relación anterior con España estuvo caracterizada por el abuso de empresa españolas en nuestro país y aunque cueste mucho trabajo que se acepte que se comprenda, México no es tierra de conquista.

En este contexto, López Obrador le dio la bienvenida al canciller español e informó que no sostendrá ningún encuentro de carácter oficial.

/pn