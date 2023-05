Relación entre México y Estados Unidos es de respeto: AMLO

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal, dijo que la relación entre los países debe ser de respeto a las soberanías de los pueblos, eso incluso lo planteaba el presidente Washington.

Por su parte con Roosvelt se avanzó mucho en la soberanía de los pueblos.

"Sin embargo aún hay remanentes, polvos de aquellos lodos en la política exterior de Estados Unidos. Y espero haya una revisión porque es alarmante cómo si se es dueño de todo el continente de Cuba".

De ahí también la importancia de la independencia de Cuba, que es inhumano y viola el derecho internacional, "debe haber fraternidad entre los pueblos como política exterior".

López Obrador argumentó, "esto no lo advertíamos cuando el presidente Trump, que íbamos a tener una confrontación abierta".

Fue cambiando su discurso, había que cambiar la política migratoria. Y luego en un discurso en la Casa Blanca, hizo un reconocimiento a los mexicanos por su contribución en el desarrollo de Estados Unidos.

"Recuerdo cuando el fallo operativo de Sinaloa que sería una masacre de 200 mil personas, decidí suspenderlo, a los dos días Trump me habló para reiterar su apoyo y entendió".

Luego vino cuando mataron a niños en Bavispe, Sonora con los Lebaron, Trump dijo que podían enviar un comando, le dije que no.

Y lo tercero, manifestó López Obrador, un día me habló Trump porque querían dar un trato de terroristas a narcotraficantes mexicanos, me opuse porque debemos guardar nuestra soberanía, no puede entrar ninguna fuerza armada a nuestro territorio. Lo que ahora están queriendo hacer algunos legisladores, no estamos de acuerdo.

Y el titular del Ejecutivo Federal, manifestó "Ahora Biden me muestra que nuestras relaciones deben ser respetuosas en la soberanía de nuestros pueblos. Es en los últimos tiempos que lo estamos sintiendo, tiene muchas agencias de mucho poder y muchas de ellas no respetan y actúan con mucha prepotencia, nada que ver con la actitud de Biden".

AMLO refirió que hace tres días Estados Unidos quería sobrevolar nuestro espacio aéreo con drones, porque habían detectado un globo de ácido que venía de Hawái, la respuesta fue no, nosotros tenemos equipo para dar seguimiento al asunto, se informó que era un globo a 5 mil pies arriba de lo que es el tránsito de la aviación, México no aceptó y realizó su propio operativo.

/ct