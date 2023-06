Reitera Marcelo Ebrard importancia de un sistema de salud sólido en México

Al asegurar que "ponerse en los zapatos de las otras personas da la posibilidad de gobernar", Marcelo Ebrard, quien busca ser el candidato de Morena a la Presidencia de México, dialogó con jóvenes y simpatizantes de Morena en la Nave Mitsubishi, en el Parque Fundidora.

A la par, reiteró la importancia de que México cuente con un sistema universal de salud fuerte y competente, que atienda a todos los mexicanos con la excelencia que sólo los doctores y enfermeras pueden hacerlo.

"Hay que poder dialogar más que hablar. Hay que aprender a escuchar para gobernar", manifestó el aspirante.

Asimismo, destacó que la comunicación directa es la base de todo durante su campaña en busca de la candidatura a la presidencia. "La comunicación es todo, hay que ponerse en los zapatos del otro", recalcó.

Ebrard reprobó el gasto de dinero en campañas publicitarias, asegurando que va en contra de los principios de la 4T.

"No gastar y no derrochar el dinero, campañas publicitarias van en contra. Que sean austeros y que no estén malgastando el dinero. No es cierto que el dinero resuelva las campañas", aseveró.

Ebrard conversó sobre distintos temas con los asistentes, entre ellos, contaminación, seguridad, empleo.

Respecto a la contaminación, destacó la importancia de cerrar las fuentes contaminantes o bien hacer el uso de la tecnología, también señaló que la solución estaría en poner normas altas para la certificación del transporte público, además de migrar a lo eléctrico.

"Hay que acelerar el paso a la electromovilidad, dejar a un lado todo lo que son combustibles fósiles", dijo Ebrard.

"Vamos a tener que meterle recursos, si no nos quedamos fuera del nuevo mercado y también se ataca la contaminación. De que se puede se puede, de que ya llegó, ya llegó, y vamos a hacerlo", subrayó.