Reitera AMLO seguir sin invitación para toma de protesta de Biden

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que hasta el momento no tiene invitación para asistir a la toma de protesta del próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el próximo 21 de enero.

"No tengo invitación y he decidido salir poco, desde que estoy en la Presidencia sólo he hecho un viaje a Washington, a la Casa Blanca, porque era muy importante el que se iniciara lo del Tratado de libre comercio", comentó a pregunta de los representantes de los medios de comunicación.

El jefe del Ejecutivo subrayó que "la mejor política exterior es la interior", ya que "si se limpia la casa, y si hacemos bien las cosas, nos van a respetar afuera"; algo que no es muy del agrado de los diplomáticos de carrera.

Insistió en que si se logra erradicar la corrupción y la impunidad, se evita la migración "no hay necesidad de estar viajando tanto". De ahí la importancia del trabajo de los embajadores, quienes tienen la encomienda de representar al Presidente de la República.

Trajo a colación uno de los últimos viajes que realizó su antecesor Enrique Peña Nieto, aunque lo deslindó de toda responsabilidad, al decir que a veces los funcionario públicos actúan sin dar explicaciones a los altos directivos.

"En el último viaje, creo que a Argentina o a Colombia, Argentina o a Colombia fue el último viaje del presidente Peña, Argentina, lo que costó el viaje fueron millones de pesos, sólo cobraron por servicio de internet siete millones de pesos para el viaje, increíble", narró.

Aseguró tener una excelente relación con todos los gobiernos, por lo que consideró no tendrá ningún problema con el presidente electo Joe Biden.

"No hay problemas con el gobierno de Estados Unidos y les deseamos que les vaya muy bien, sobre todo que le vaya muy bien a su pueblo".

Finalmente, dijo que deberá de haber un buen entendimiento con Estados Unidos, ya que no "podemos ser vecinos distantes", sobre todo, por los 38 millones de mexicanos que viven en ese país y por el más de un millón de estadounidenses que radican en tierra azteca, "México es donde viven más estadounidenses de todo el mundo".